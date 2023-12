Massiver Eisberg A23a beginnt seine Reise ins offene Meer

Laut jüngsten Ankündigungen des British Antarctic Survey hat sich ein Billionen Tonnen schwerer Eisberg, bekannt als A23a, aus seiner geerdeten Position befreit und bewegt sich nun langsam in offene Gewässer in der Nähe der Antarktis. Die kolossale Größe des Eisbergs ist schwer zu begreifen: Er misst 40 mal 32 Seemeilen und ist damit größer als die hawaiianische Insel Oahu und etwa dreimal so groß wie Manhattan Island in New York City.

Die Reise der A23a begann, als sie noch Teil eines Schelfeises war und eine sowjetische Forschungsstation beherbergte. Doch in den 1980er Jahren löste sich der Eisberg vom Schelf und riss die Forschungsstation mit sich. Seitdem blieb es auf dem Meeresboden liegen, bis es vor Kurzem begann, davonzutreiben.

Obwohl A-76 im Jahr 23 kurzzeitig A2021a als größten Eisberg überholte, nachdem er vom Ronne-Schelfeis abgebrochen war, zerfiel er in kleinere Stücke, sodass A23a seinen Titel zurückerobern konnte. Experten schätzen, dass der Eisberg etwa 1,000 bis 1,200 Fuß dick ist, was ihn wirklich gigantisch macht.

Die Wurzeln von A23a lassen sich bis zum Winter 1986 zurückverfolgen, als er zusammen mit zwei anderen massiven Eisbergen, A22 und A24, vom Filchner-Schelfeis abbrach. Erst Ende 1991 trennte sich A23a von den anderen Eisbergen und wurde zu einer unabhängigen Einheit.

Jetzt, da A23a weiter ins offene Meer vordringt, müssen Schiffe, die in den Gewässern nahe der Antarktischen Halbinsel unterwegs sind, Vorsicht walten lassen und ihr Radar überwachen, um mögliche Kollisionen mit dem gigantischen Eisberg zu vermeiden. Es bleibt abzuwarten, wo A23a letztendlich landen wird, aber seine Bewegung erinnert an die sich ständig verändernde Natur der antarktischen Umwelt.