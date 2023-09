Die M6 wurde zum zweiten Mal in Folge als am wenigsten beliebte Autobahn in England eingestuft

Laut einer Umfrage der unabhängigen Aufsichtsbehörde Transport Focus wurde die M6 zum zweiten Mal in Folge zur am wenigsten beliebten Autobahn in England gekürt. An der Umfrage namens „Strategic Roads User Survey“ nahmen über 9,000 Teilnehmer teil, die ihr Feedback zu ihrer letzten Fahrt auf einer von National Highways verwalteten Autobahn oder Hauptstraße „A“ abgaben.

Der M6, oft als „Rückgrat Großbritanniens“ bezeichnet, erhielt mit einer Bewertung von 66 Prozent die geringste Zufriedenheit. Als Hauptbeschwerden nannten Autofahrer schlechte Straßenverhältnisse, veraltete Matrixschilder und ungerechtfertigte Geschwindigkeitsbegrenzungen auf intelligenten Autobahnen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass der M6 im Vergleich zum Vorjahr, in dem er 59 Prozent erreichte, eine Verbesserung zeigte.

In Bezug auf die Gesamtzufriedenheit wurde die M5 mit einer Gesamtzufriedenheitsbewertung von 82 Prozent als die beliebteste Autobahn in England bewertet. Den zweiten Platz belegte der M40, ebenfalls mit einer Zufriedenheitsbewertung von 82 Prozent. Unter den großen A-Straßen erzielte die A303, die die M3 und die A30 von London nach Devon und Cornwall verbindet, mit 85 Prozent die höchste Gesamtzufriedenheit.

Transport Focus berichtete, dass 73 Prozent der Verkehrsteilnehmer mit ihrer letzten Fahrt auf der Autobahn oder einer größeren A-Straße zufrieden waren, eine Verbesserung gegenüber der letztjährigen Bewertung von 69 Prozent. Die Umfrage dient als Maßstab für die Straßeninvestitionsstrategie der Regierung und macht National Highways für die Bereitstellung eines positiven Kundenerlebnisses verantwortlich.

Die Umfrage ergab auch, dass die Zufriedenheit mit Fahrten auf intelligenten Autobahnen, die derzeit ausgesetzt sind, geringer ausfiel als auf Straßen ohne intelligente Abschnitte.

Der Geschäftsführer von Transport Focus, Anthony Smith, betonte die Bedeutung der Instandhaltung und Verbesserung von Autobahnen und Hauptstraßen. Er forderte die National Highways auf, die von den Fahrern hervorgehobenen Probleme anzugehen, um eine sichere und reibungslose Fahrt auf diesen wichtigen Strecken zu gewährleisten.

Die Umfrage ergab, dass das Management von Straßenbauarbeiten der Bereich mit der schlechtesten Leistung war: Nur 48 Prozent der Befragten äußerten ihre Zufriedenheit. Pete Martin, Customer Experience Director von National Highways, erkannte die Bedeutung der Fahrermeinungen an und erklärte, dass sie sich dafür einsetzen, das Erlebnis der Verkehrsteilnehmer zu verstehen und zu verbessern. Martin äußerte sich zufrieden über die Verbesserung der Gesamtzufriedenheit und versicherte, dass National Highways sich weiterhin um sicherere und reibungslosere Fahrten für jeden Fahrer bemühen werde.

