Art of Rally: Ein neues tragbares Rennerlebnis

Funselektors Art of Rally, ein von Kritikern gefeiertes Rennspiel, das für seine Konsolenveröffentlichung gelobt wird, wird nächsten Monat auf mobile Plattformen erscheinen. Die von Noodlecake Games entwickelte mobile Version verspricht die beste tragbare Version dieses stilvollen Top-Down-Rennspiels zu werden.

Die bevorstehende Veröffentlichung zielt darauf ab, die Probleme des Nintendo Switch-Ports zu beheben, der aufgrund seiner technischen Mängel gemischte Kritiken erhielt. Mit der mobilen Version möchte Noodlecake Games ein erstklassiges Erlebnis bieten, das speziell für Handheld-Geräte optimiert ist.

Obwohl das Spiel noch nicht veröffentlicht wurde, bietet der kürzlich veröffentlichte Gameplay-Trailer beeindruckende Grafiken und eine reibungslose Mechanik. Wenn das Endprodukt diese Erwartungen erfüllt, könnte es möglicherweise zu einem der besten Rennspiele werden, die auf mobilen Plattformen verfügbar sind.

Für diejenigen, die die Spannung von Art of Rally auf ihrem Smartphone oder Tablet erleben möchten, sind Vorbestellungen bereits zu einem ermäßigten Preis möglich. Bei einer Vorbestellung vor dem geplanten Start können Spieler von einem Rabatt von 40 % profitieren, was das Angebot noch attraktiver macht.

Art of Rally soll am 14. Dezember im App Store erscheinen und Vorregistrierungen für Android-Nutzer sind live bei Google Play möglich. Fans der Serie können außerdem weitere Informationen auf der offiziellen Art of Rally-Website finden und auf Steam auf das Spiel zugreifen.

Egal, ob Sie Art of Rally auf Mobilgeräten oder anderen Plattformen erleben möchten, seien Sie auf ein aufregendes Rennerlebnis voller wunderschöner Grafiken und aufregendem Gameplay gefasst. Bleiben Sie dran für weitere Updates und machen Sie sich bereit für die virtuellen Strecken!

FAQ

1. Was ist Rallye-Kunst?

Art of Rally ist ein von Funselektor entwickeltes Rennspiel. Es bietet eine einzigartige Top-Down-Perspektive und stilvolle Grafiken.

2. Wann wird Art of Rally auf Mobilgeräten veröffentlicht?

Art of Rally soll am 14. Dezember im App Store erscheinen.

3. Kann ich Art of Rally auf dem Handy vorbestellen?

Ja, Vorbestellungen sind im App Store für iOS-Geräte möglich. Bei Vorbestellung erhalten Sie 40 % Rabatt.

4. Wo kann ich Art of Rally sonst noch spielen?

Neben mobilen Plattformen ist Art of Rally auch auf Konsolen und PC verfügbar. Es ist auf Nintendo Switch, Steam und anderen wichtigen Plattformen verfügbar.