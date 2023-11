Entfesseln Sie Ihren Gaming-Rausch: Der Black Friday Sale von GOG ist da!

Sind Sie ein leidenschaftlicher Spieler, der von der Spannung lebt, neue Spiele zu entdecken? Wenn ja, dann haben Sie Glück, denn der Black-Friday-Sale von GOG hat gerade begonnen und enthüllt eine Schatztruhe an ermäßigten Spielen, die Ihr Spielverlangen mit Sicherheit stillen wird. Von beliebten Entwicklern wie CD Projekt, PlayStation, Bethesda und Blizzard bietet GOG eine umfangreiche Sammlung an Spielen, die Sie stundenlang unterhalten werden.

Eines der herausragenden Merkmale von GOG-Spielen ist ihre DRM-Freiheit. Wenn Sie ein Spiel bei GOG kaufen, besitzen Sie es wirklich, ohne Einschränkungen oder die Notwendigkeit zusätzlicher Launcher. Die Freiheit, Ihre Spiele zu spielen, wann und wo immer Sie wollen, ist der wahrgewordene Traum eines jeden Gamers.

Zusätzlich zu den neuesten Veröffentlichungen richtet sich GOG auch an Retro-Gaming-Enthusiasten und bietet eine große Auswahl an Retro-PC-Spielen an. Egal, ob Sie ein nostalgischer Spieler sind, der die Klassiker aus der Kindheit noch einmal erleben möchte, oder ein neugieriger Spieler, der die Wurzeln des Gamings erforschen möchte, GOG hat für jeden etwas zu bieten.

Aber warum sollte man sich nur auf GOG beschränken? Die Black Friday-Saison ist voller unglaublicher Angebote auf verschiedenen Gaming-Plattformen. Verpassen Sie nicht die besten Steam-Angebote, Nintendo-Angebote, Xbox-Angebote und allgemeinen Black Friday-Angebote, die bereits für Aufsehen gesorgt haben.

Also schnallen Sie sich an und bereiten Sie sich auf einen unvergleichlichen Gaming-Rausch vor. Ihre Gaming-Wunschliste wird bald Wirklichkeit, denn der Black Friday-Sale von GOG verspricht unvergessliche Gaming-Momente. Machen Sie sich bereit, in fesselnde Welten einzutauchen, sich auf spannende Abenteuer einzulassen und die Freude am Spielen in seiner reinsten Form zu erleben. Beginnen Sie jetzt mit dem Aufbau Ihrer Sammlung und lassen Sie die Spiele beginnen!

Häufigste Fragen

Was bedeutet DRM-frei? DRM-frei steht für Digital Rights Management free. Damit sind digitale Inhalte wie Spiele gemeint, die ohne Einschränkungen oder ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Software oder Autorisierung frei abgerufen, kopiert und gespielt werden können. Benötige ich einen Launcher, um bei GOG gekaufte Spiele zu spielen? Nein, das tust du nicht. GOG-Spiele sind DRM-frei, was bedeutet, dass Sie sie herunterladen und spielen können, ohne dass ein Launcher oder eine Online-Authentifizierung erforderlich ist. Sobald Sie ein GOG-Spiel besitzen, können Sie es behalten und spielen, wann immer Sie möchten. Gibt es Angebote für Retro-PC-Spiele? Absolut! GOG bietet eine beeindruckende Auswahl an Retro-PC-Spielen, perfekt für diejenigen, die Nostalgie genießen oder die Spielegeschichte erkunden möchten. Der Black Friday-Sale bei GOG beinhaltet Rabatte sowohl auf moderne als auch auf Retro-Titel.