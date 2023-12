Lenovo beteiligt sich mit dem Legion Go Handheld an der Verlosung der Game Awards

Lenovo beteiligt sich an der Spannung der Game Awards und kündigt eine Verlosung seines Legion Go-Handheld-Geräts an. Nach der Ankündigung von Valve, während der Veranstaltung 100 Steam Deck OLEDs zu verschenken, hat Lenovo beschlossen, sich dem Spaß anzuschließen und den glücklichen Gewinnern 100 Legion Go-Geräte anzubieten.

Die Game Awards, moderiert von Geoff Keighley, sind bekannt für ihre spannenden Spieleankündigungen und Preisverleihungen und dieses Jahr dürfte es nicht anders sein. Das Giveaway von Lenovo erhöht die Vorfreude und Spannung rund um die Veranstaltung.

Der Legion Go-Handheld ist ein beeindruckender Konkurrent von Valves Steam Deck. Es bietet ein fantastisches Spielerlebnis für unterwegs mit beeindruckenden Funktionen und Leistung. Lenovo verlost das Spitzenmodell mit 1 TB, das normalerweise 649 US-Dollar kostet und damit einen verlockenden Preis für begeisterte Gamer und Enthusiasten darstellt.

Um an der Verlosung teilzunehmen, können interessierte Personen ab morgen um 7:30 Uhr ET, zeitgleich mit dem Beginn der The Game Awards, an der Chance teilnehmen, den Legion Go zu gewinnen. Die Teilnahmefrist läuft bis zum Ende der Veranstaltung um 11:00 Uhr ET, so dass die Fans ausreichend Zeit haben, ihr Glück zu versuchen.

Ob Valves Steam Deck oder Lenovos Legion Go – Gamer haben die Möglichkeit, High-End-Handheld-Geräte zu gewinnen, um ihr Spielerlebnis zu verbessern. Die Giveaways verleihen den Game Awards noch mehr Spannung und Vorfreude und machen sie zu einem Muss für Gaming-Enthusiasten auf der ganzen Welt.

Markieren Sie also Ihren Kalender und machen Sie sich bereit für die Game Awards am 7. Dezember um 7:30 Uhr ET, nicht nur für die spannenden Ankündigungen und Auszeichnungen, sondern auch für die Chance, ein erstklassiges Handheld-Gaming-Gerät von Lenovo zu gewinnen.

