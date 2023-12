Nominierungen für die New Game Awards 2023 bekannt gegeben: Aufregende Auswahl an Spielen

By

Die Game Awards 2023 stehen vor der Tür und Gaming-Enthusiasten auf der ganzen Welt warten gespannt darauf, welche Spiele die prestigeträchtigen Auszeichnungen mit nach Hause nehmen werden. Die diesjährige Aufstellung der Nominierten verspricht eine spannende und vielfältige Auswahl an Spielen verschiedener Genres.

Um die begehrte Auszeichnung „Spiel des Jahres“ konkurrieren sechs außergewöhnliche Titel. „Alan Wake 2“ von den Machern von „Control“ bietet ein psychologisches Survival-Horror-Erlebnis, bei dem zwei Protagonisten durch unterschiedliche Realitäten navigieren müssen, um die Wahrheit hinter Ritualmorden aufzudecken.

„Baldur's Gate 3“ nimmt Spieler mit auf eine epische Kampagne im Dungeons & Dragons-Universum. Von Mind Flayers gefangen genommen, müssen die Spieler entscheiden, ob sie ihrer Verderbnis widerstehen oder sich neu entdeckte Kräfte zu eigen machen wollen.

Die von der Kritik gefeierte „Marvel's Spider-Man 2“-Reihe kehrt zurück und bietet sowohl Peter Parker als auch Miles Morales in einem spannenden Abenteuer durch Marvels New York. Der ikonische Bösewicht Venom stellt eine erhebliche Bedrohung für das Leben der Helden und die Stadt dar, die sie beschützen.

Fans von Survival-Horror werden sich über das „Resident Evil 4“-Remake freuen, das den Klassiker von 2005 mit modernisiertem Gameplay und atemberaubender Grafik auf ein neues Niveau bringt.

„Super Mario Bros. Wonder“ verspricht ein entzückendes und nostalgisches Erlebnis, während „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ einen weiteren epischen Teil der legendären Reihe bietet.

Neben der Kategorie „Spiel des Jahres“ gibt es bei den Game Awards 2023 auch verschiedene andere Kategorien, darunter unter anderem „Beste Spielregie“, „Beste Erzählung“, „Beste Art Direction“, „Beste Filmmusik und beste Musik“ und „Bestes Audiodesign“. Jede Kategorie präsentiert herausragende Leistungen in verschiedenen Aspekten der Spieleentwicklung und des Spieledesigns.

Die Game Awards 2023 werden live auf YouTube gestreamt und sorgen bei den Fans weltweit für Aufregung und Vorfreude. Während sich die Gaming-Branche ständig weiterentwickelt und Grenzen überschreitet, demonstrieren die diesjährigen Nominierten das unglaubliche Talent und die Innovation innerhalb der Gaming-Community.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Nominierungen für die New Game Awards 2023 bekannt gegeben: Aufregende Auswahl an Spielen