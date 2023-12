Death Stranding 2: Eine neue Trailer- und Gameplay-Enthüllung wird auf der TGA 2023 erwartet

Die Aufregung um die Game Awards 2023 erreicht ihren Höhepunkt, da die Fans sehnsüchtig auf die Bekanntgabe des Spiels des Jahres warten. Angesichts der harten Konkurrenz in diesem Jahr kommen die Spieler nicht umhin, sich zu fragen, welcher Titel die Nase vorn haben wird. Damit ist die Vorfreude jedoch noch nicht zu Ende. Fans haben einen wichtigen Hinweis erhalten, dass der renommierte Spieleentwickler Hideo Kojima bei der Veranstaltung anwesend sein wird.

Kojimas Assistent Ayako bestätigte kürzlich in den sozialen Medien seine Ankunft in Los Angeles, einen Tag vor den Game Awards. Sogar der Organisator der Veranstaltung, Geoff Keighley, antwortete auf den Beitrag und brachte seine Überraschung zum Ausdruck. Die Fans waren jedoch nicht davon überzeugt, dass Keighley nichts von Kojimas Anwesenheit in LA wusste.

Nachdem sich nun die Nachricht von Kojimas Anwesenheit herumgesprochen hat, spekulieren Fans, dass wir möglicherweise mit einem neuen Trailer zu Death Stranding 2 beschenkt werden. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Kojima eine solche Ankündigung macht, da er endlich einen Kinotrailer für Death Stranding 2 enthüllt hat Jahresveranstaltung. Dieses Mal hoffen die Fans auf noch mehr und die Möglichkeit, auch Gameplay-Aufnahmen zu sehen. Kojima schafft es immer, sein Publikum zu überraschen, daher kann man mit Sicherheit sagen, dass wir bei den Game Awards 2023 etwas Unerwartetes von ihm erwarten können.

Darüber hinaus können sich auch Fans des asymmetrischen Multiplayer-Horrorspiels Dead by Daylight auf etwas freuen. Die Entwickler haben kürzlich ein Einzelspieler-Spinoff angedeutet, das im selben beliebten Horroruniversum spielt. Obwohl in ihrer Ankündigung weder Filmsequenzen noch Gameplay bekannt gegeben wurden, haben sie The Game Awards markiert, was auf eine mögliche Enthüllung während der Veranstaltung hindeutet. Mit einer bestätigten „Weltpremiere“ haben Dead by Daylight-Fans Grund zur Vorfreude.

Die Game Awards 2023 entwickeln sich zweifellos zu einem spannenden und unvergesslichen Event für Gamer weltweit. Mit großen Namen wie Hideo Kojima und dem Versprechen spannender Enthüllungen können die Fans es kaum erwarten zu sehen, was der Abend für sie bereithält.

