Das erste Filmmaterial des Jean-Claude Van Damme DLC für Mortal Kombat 1 enthüllt

Das mit Spannung erwartete Videospiel Mortal Kombat 1 soll am 19. September 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC über Steam und den Epic Games Store erscheinen. Mortal Kombat 1 wurde von NetherRealm Studios entwickelt und von Warner Bros. Games veröffentlicht und hat bei den Fans bereits für Aufsehen gesorgt.

Eine der aufregendsten Ankündigungen ist die Aufnahme von Jean-Claude Van Damme als spezieller alternativer Skin für die Figur Johnny Cage. Dieser DLC kann von Spielern freigeschaltet werden, die die Premium Edition des Spiels kaufen. Der Skin zeigt Van Damme, wie er Anfang der 90er Jahre erschien, eine Anspielung auf die Zeit, als das erste Mortal Kombat-Spiel veröffentlicht wurde.

Das erste Filmmaterial des Van Damme DLC wurde während eines Interviews mit Ed Boon, dem Mitschöpfer der Mortal Kombat-Reihe, auf First We Feast’s Hot Ones enthüllt. Boon gab an, dass die Idee für Van Damme als Charakter entstand, als sie ursprünglich ein Spiel entwickeln wollten, das auf der damaligen Popularität des Schauspielers basierte. Ihre Versuche, Van Damme zu erreichen, blieben jedoch erfolglos.

Nach jahrelangen Versuchen gelang es ihnen schließlich, Van Dammes Teilnahme an Mortal Kombat 1 zu sichern. Boon brachte seine Begeisterung darüber zum Ausdruck, Van Dammes Stimme im Spiel zu haben, und beschrieb es als „den Moment, in dem sich der Kreis schließt“.

Zusätzlich zum Van Damme DLC erhalten Spieler bei Vorbestellung des Spiels die Möglichkeit, als Shang Tsung zu spielen. Die Premium Edition bietet fünf Tage Frühzugang, Frühzugang zu DLC-Charakteren und 1250 Drachenkristalle.

Nach der Veröffentlichung des Spiels können Spieler sechs weitere DLC-Charaktere erwarten, darunter Quan Chi, Omni Man, Ermac, Takeda, Peacemaker und Homelander. Diese Charaktere werden die bereits beeindruckende Liste von Mortal Kombat 1 erweitern.

