The Day Before steht vor dem Start von Rocky auf Steam mit Server- und Leistungsproblemen

Die mit Spannung erwartete Veröffentlichung von The Day Before auf Steam stieß auf Enttäuschung, da die Spieler auf verschiedene Server- und Leistungsprobleme stoßen. Viele Benutzer haben die Steam-Seite des Spiels mit negativen Rezensionen überschwemmt und ihre Frustration darüber zum Ausdruck gebracht, dass das Spiel als Open-World-MMO abgestempelt wird, obwohl es eigentlich eher ein Extraktions-Shooter ist.

Zahlreiche Spieler haben von Problemen berichtet, wie zum Beispiel, dass Charaktere durch die Karte fallen und das Spiel aufgrund überlasteter Server nicht einmal gestartet werden konnte. Der Entwickler FNTASTIC hat die Serverüberlastung eingeräumt und zugegeben, dass sich die nordamerikanischen Server zu schnell füllten.

Allerdings sind es nicht nur Serverprobleme, die die Spieler verärgern. Einige Benutzer haben darauf hingewiesen, dass den Zombies im Spiel, obwohl sie ein zentraler Aspekt sind, die bedrohliche Präsenz fehlt, die man von einem Zombiespiel erwartet. Dies dämpft das Spielerlebnis für Spieler weiter.

Am besorgniserregendsten ist vielleicht die Reaktion des Entwicklers auf das negative Feedback. Der offizielle The Day Before Discord-Server hat die Diskussionskanäle aufgrund der überwältigenden Toxizität, die sie nicht effektiv bewältigen können, vorübergehend gesperrt. Diese Entscheidung wurde getroffen, um Zeit zur Beruhigung zu geben und Fehlerberichte direkt an das Entwicklungsteam weiterzuleiten. Die Moderatoren geben an, dass die Behebung schwerwiegender Fehler und die Durchführung entscheidender Korrekturen für sie oberste Priorität haben und ein Patch bereits in Arbeit ist.

IGN hat FNTASTIC um einen Kommentar gebeten und die Spieler warten gespannt auf weitere Updates und Verbesserungen für The Day Before. Trotz des holprigen Starts hoffen engagierte Spieler, dass der Entwickler die Probleme angeht und das wahre Potenzial des Spiels ausschöpft.

