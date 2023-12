Am Tag vor der Veröffentlichung herrscht Kontroverse, da Spieler Serverprobleme kritisieren

Ein als MMO bezeichnetes Open-World-Spiel, The Day Before, feierte kürzlich sein Debüt auf Steam im Early Access. Allerdings verlief die Veröffentlichung des Spiels alles andere als reibungslos, da die Spieler ihre Enttäuschung und Frustration über verschiedene Server- und Leistungsprobleme zum Ausdruck bringen. Negative Rezensionen haben die Steam-Seite des Spiels überschwemmt, und Spieler stellen sein wahres Genre in Frage.

Einer Benutzerrezension zufolge scheint das Spiel eher ein Extraktions-Shooter als das versprochene Open-World-Erlebnis zu sein. Spieler sind auf zahlreiche Bugs und Störungen gestoßen, wie zum Beispiel darauf, dass Charaktere direkt nach der Eröffnungssequenz durch die Karte fielen. Ein Kollege hat sogar ein Video hochgeladen, das diesen berüchtigten Fehler zeigt, was die Probleme des Spiels noch weiter verschärft.

Leider haben Serverprobleme die Probleme noch verschärft. Viele Spieler haben ihrem Frust online Luft gemacht und konnten aufgrund überlasteter Server nicht einmal auf das Spiel zugreifen. FNTASTIC, der Entwickler des Spiels, räumte die Serverüberlastung ein, versicherte den Spielern jedoch, dass die Server funktionieren, wenn auch schnell voll.

Abgesehen von den technischen Problemen haben Spieler auch Bedenken hinsichtlich des glanzlosen Zombie-Erlebnisses geäußert. Obwohl es sich um ein Zombiespiel handelt, scheinen die Untoten alles andere als bedrohlich zu sein, was die allgemeine Immersion des Spiels beeinträchtigt.

Die Kritik hat die Entwickler so sehr überwältigt, dass sie sich gezwungen sahen, die Diskussion in den meisten Serverkanälen des offiziellen The Day Before Discord zu sperren. Das hohe Maß an Toxizität und die kontinuierliche Moderation haben die Meldung von Fehlern und die Behebung wichtiger Probleme behindert. Ein bevorstehender Patch ist in Arbeit, aber es bleibt abzuwarten, ob er den Ruf des Spiels retten wird.

IGN hat FNTASTIC um einen Kommentar gebeten, zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels ist jedoch noch keine Antwort eingegangen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Veröffentlichung von The Day Before auf Steam durch erhebliche Server- und Leistungsprobleme beeinträchtigt wurde, die zu negativen Spielerbewertungen führten. Das wahre Genre des Spiels ist in Frage gestellt worden, da einige Spieler es eher als Extraktions-Shooter denn als Open-World-MMO bezeichnen. FNTASTIC hat Schwierigkeiten, mit der überwältigenden Kritik und Toxizität umzugehen, was zu einer vorübergehenden Sperrung der Diskussionskanäle auf ihrem offiziellen Discord-Server führt.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Am Tag vor der Veröffentlichung herrscht Kontroverse, da Spieler Serverprobleme kritisieren