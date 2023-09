Ist das Universum tatsächlich klein?

By

Eine neue Studie, die auf dem Preprint-Server arXiv veröffentlicht wurde, stellt die Annahme in Frage, dass das Universum viel größer ist als das, was wir beobachten können. Während die meisten Kosmologen argumentieren, dass das beobachtbare Universum nur ein kleiner Teil einer unvorstellbar riesigen Schöpfung ist, legt dieser Artikel nahe, dass das beobachtbare Universum größtenteils alles ist, was es gibt.

Ein Grund, warum Kosmologen glauben, dass das Universum groß ist, ist die Verteilung der Galaxienhaufen. Wenn sich das Universum nicht über das hinaus erstrecken würde, was wir sehen können, würden sich Galaxien ohne jegliche Asymmetrie in unserer Region ansammeln. Die Tatsache, dass sich im gesamten sichtbaren Universum Galaxien in ähnlicher Größenordnung ansammeln, weist jedoch darauf hin, dass das beobachtbare Universum homogen und isotrop ist.

Ein weiterer zu berücksichtigender Punkt ist, dass die Raumzeit flach ist. Andernfalls wäre unsere Sicht auf entfernte Galaxien verzerrt. Basierend auf unseren Beobachtungen impliziert die Flachheit der Raumzeit jedoch, dass das Universum mindestens 400-mal größer ist als das beobachtbare Universum.

Von Bedeutung ist auch die nahezu perfekte Gleichmäßigkeit des kosmischen Mikrowellenhintergrunds (CMB). Astronomen haben vorgeschlagen, dass die frühe kosmische Inflation, eine Zeit enormer Expansion nach dem Urknall, für diese Gleichmäßigkeit verantwortlich sein könnte. Wenn dies zutrifft, würde dies darauf hindeuten, dass das Universum in der Größenordnung von 10^26 Mal größer ist als das, was wir beobachten können.

Allerdings kommt die Stringtheorie ins Spiel. Theoretische Modelle der Stringtheorie, die mit der Quantengravitation und anderen wichtigen Faktoren kompatibel sind, beinhalten oft keine frühe kosmische Inflation. Man bezeichnet diese Modelle als im „Sumpfland“ von Theorien befindlich, die nicht erfolgversprechend sind.

In dieser neuen Studie untersuchen die Autoren höherdimensionale Strukturen innerhalb der Stringtheorie als Alternative zur frühen kosmischen Inflation. Durch die Betrachtung höherdimensionaler Universen legen sie nahe, dass das Universum möglicherweise nur hundert- oder tausendmal größer ist als das, was wir beobachten können.

Obwohl dies ein faszinierendes Konzept ist, ist es wichtig zu beachten, dass es sich immer noch um theoretische Modelle handelt und weitere Forschung erforderlich ist, um festzustellen, ob sie unser Universum genau beschreiben.

