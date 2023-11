Die besten Zeiten, um das ganze Jahr über Brettspiele zu kaufen

By

Wenn Sie ein Brettspiel-Enthusiast sind, wissen Sie, wie aufregend es ist, tolle Angebote für Ihre Lieblingsspiele zu finden. Während Black Friday und Cyber ​​Monday für ihre reduzierten Brettspielangebote bekannt sind, gibt es im Laufe des Jahres auch andere Zeiten, die man im Hinterkopf behalten sollte. Hier sind einige alternative Momente, um bei Brettspielen tolle Ersparnisse zu erzielen.

Amazon Prime-Tag

Der Amazon Prime Day ist ein Ereignis, das Sie in Ihrem Kalender vermerken sollten, wenn Sie auf der Suche nach Angeboten für Brettspiele sind. Dieser jährliche Verkauf findet normalerweise im Juni oder Juli statt und ist exklusiv für Prime-Mitglieder. Während andere Einzelhändler möglicherweise konkurrierende Angebote anbieten, ist Amazon die beste Wahl, wenn Sie eine große Auswahl an vergünstigten Spielen finden möchten. Erwägen Sie, eine Liste der Brettspiele zu erstellen, die Sie kaufen möchten, und legen Sie ein Budget fest, um das Beste aus dieser Veranstaltung zu machen. Sie können auch Tools wie camelcamelcamel verwenden, um Preisschwankungen zu verfolgen und zu entscheiden, ob es besser ist, während des Prime Day zu kaufen oder auf den Black Friday zu warten.

Prime Day im Oktober

Außerdem veranstaltet Amazon im Oktober einen zweiten Prime Day, die Prime Big Deal Days oder Prime Day 2. Dieser 48-Stunden-Verkauf dient als Vorschau auf die kommenden Black Friday-Angebote. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, um zu prüfen, ob Brettspiele, die Sie beim ersten Prime Day verpasst haben, verfügbar sind. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einen ersten Blick auf die Black Friday-Angebote zu werfen.

Einzelhändlerverkäufe

Brettspiele sind das ganze Jahr über bei verschiedenen Einzelhändlern im Angebot. Amazon bietet häufig zufällige Angebote für Brettspiele an, daher ist es ratsam, die Preise im Auge zu behalten. Andere Geschäfte wie Target, GameStop, Walmart und sogar Barnes and Noble können oft mit den Brettspielangeboten von Amazon mithalten oder konkurrieren. Bleiben Sie über die besten Angebote für Brettspiele auf dem Laufenden, indem Sie IGN Deals auf Twitter folgen oder sich regelmäßig die Zusammenfassung der besten Angebote für Brettspiele ansehen.

Denken Sie daran, im Voraus zu planen, eine Wunschliste zu erstellen und die Preise bei verschiedenen Einzelhändlern zu vergleichen. Bei Verkaufsveranstaltungen können Brettspiele schnell ausverkauft sein. Stellen Sie daher vor dem Kauf sicher, dass Sie das beste Angebot erhalten. Viel Spaß beim Spielen!

FAQ

1. Gibt es andere Verkaufsveranstaltungen, bei denen ich Brettspielangebote finden kann?

Ja, außer am Black Friday und Cyber ​​Monday gibt es am Amazon Prime Day und am Prime Day im Oktober Rabatte auf Brettspiele.

2. Muss ich Amazon Prime-Mitglied sein, um auf Prime Day-Angebote zugreifen zu können?

Ja, der Amazon Prime Day ist exklusiv für Prime-Mitglieder.

3. Welche Einzelhändler bieten das ganze Jahr über häufig Brettspiele im Angebot an?

Einzelhändler wie Amazon, Target, GameStop, Walmart und Barnes and Noble bieten häufig Angebote für Brettspiele an.

4. Wie kann ich Preisschwankungen bei Amazon verfolgen?

Sie können Tools wie camelcamelcamel verwenden, das Preisverlaufsdiagramme für Amazon-Produkte bereitstellt und Ihnen dabei hilft, den besten Zeitpunkt für den Kauf zu ermitteln.

5. Wie kann ich über die neuesten Angebote für Brettspiele auf dem Laufenden bleiben?

Sie können IGN Deals auf Twitter folgen oder sich die Zusammenfassung der besten Brettspielangebote ansehen, um die neuesten Updates zu erhalten.