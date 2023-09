Geheimtipp-TV-Sendungen und -Filme auf Prime Video

In den letzten Jahren hat sich Amazon Prime Video zu einem wichtigen Player in der Streaming-Branche entwickelt und bietet seinen Abonnenten eine breite Palette an Inhalten. Auch wenn Prime Video möglicherweise nicht so viel Aufmerksamkeit erhält wie seine Konkurrenten wie Netflix und HBO Max, hat es eine Menge versteckter Schätze zu bieten, die oft übersehen werden. Von packenden Krimis bis hin zu internationalen Dramen und Reality-Serien ist bei Prime Video für jeden etwas dabei.

Ein verstecktes Juwel auf Prime Video ist die Westernserie „The English“. Die Serie mit Emily Blunt in der Hauptrolle handelt von einer aristokratischen Engländerin, die sich für den Tod ihres Kindes rächen will. Es nimmt die Zuschauer mit auf eine Verfolgungsjagd durch die gewalttätige Landschaft Mittelamerikas der 1890er Jahre.

Für diejenigen, die Reality-Serien bevorzugen, bietet „Jinny's Kitchen“ einen ruhigen Zufluchtsort. Die Serie spielt im mexikanischen Bacalar und begleitet den südkoreanischen Schauspieler Park Seo-joon und seinen Freund Kim Tae-hyung (alias V) von BTS bei der Leitung eines koreanischen Streetfood-Restaurants. Es ist eine ruhige und Fernweh weckende Serie, die eine friedliche Erholung vom Alltag bietet.

Wenn Krimis eher Ihr Stil sind, ist „ZeroZeroZero“ ein Muss. Basierend auf einem Buch von Roberto Saviano folgt die Serie der Reise einer Kokainlieferung durch sechs Länder und drei Kontinente. Es ist ein weitläufiges Krimidrama, das sich mit der Komplexität des internationalen Drogenhandels befasst.

Für eine leichtere Variante bietet „Class of 07“ eine humorvolle Interpretation des High-School-Treffen-Genres. Diese australische Serie folgt einer Gruppe von Frauen, die sich an ihre dramatischen High-School-Jahre erinnern, während die Welt draußen aufgrund des Klimawandels vor dem buchstäblichen Ende der Welt steht.

Science-Fiction-Fans werden ihre Freude an „Paper Girls“ haben, das an die beliebte Serie „Stranger Things“ erinnert. Basierend auf den Graphic Novels von Brian K. Vaughan handelt die Serie von vier Zeitungsmädchen, die in einen Kampf zwischen verfeindeten Zeitreisenden geraten. Sie werden in die Zukunft transportiert und müssen einen Weg zurück nach Hause finden, während sie von einer militanten Fraktion gejagt werden.

Schließlich kombiniert „Outer Range“ Elemente eines Familiendramas mit übernatürlichen Elementen. Die Serie spielt in einer Kleinstadt und folgt der Familie Abbott, die mit dem Verschwinden ihrer Schwiegertochter und der Ankunft einer mysteriösen schwarzen Leere fertig wird. Geheimnisse und Spannungen offenbaren sich, während sie darum kämpfen, ihr Land zu schützen und die sie umgebenden Geheimnisse zu lüften.

Auch wenn Prime Video möglicherweise nicht das gleiche Maß an Konsistenz wie andere Streaming-Dienste bietet, beweisen diese versteckten Schätze, dass es sich lohnt, sie zu erkunden. Wenn Sie also das nächste Mal auf der Suche nach etwas Neuem zum Anschauen sind, geben Sie diesen unterschätzten Serien und Filmen eine Chance auf Prime Video.

