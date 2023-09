Die besten Spiele für Paare auf PlayStation Plus Extra

Suchen Sie nach lustigen und interaktiven Spielen, die Sie mit Ihrem Partner spielen können? Suchen Sie nicht weiter. Wir haben eine Liste der besten Spiele für Paare auf PlayStation Plus Extra zusammengestellt. Diese Spiele eignen sich sowohl für Koop- als auch für Einzelspieler-Erlebnisse und ermöglichen es Ihnen, eine schöne gemeinsame Zeit zu genießen, während Sie spannende Erzählungen erkunden, Rätsel lösen und an freundschaftlichen Wettbewerben teilnehmen.

An erster Stelle unserer Liste steht „Thomas Was Alone“, ein Einzelspieler-Puzzlespiel, das man zu zweit genießen kann. Das gemeinsame Lösen der Rätsel macht nicht nur viel Spaß, sondern stärkt auch die Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit. Außerdem kann das Spiel in nur wenigen Stunden abgeschlossen werden, was es zur perfekten Wahl für einen entspannten Abend macht.

Als nächstes folgt „Erica“, ein FMV-Spiel (Full Motion Video), das ein interaktives Thriller-Erlebnis bietet. Wenn Sie als Paar spielen, können Sie gemeinsam Entscheidungen treffen und sehen, wie sich diese auf den Ausgang der Geschichte auswirken. Es ist, als würde man gemeinsam einen Film schauen, aber mit der zusätzlichen Spannung, die Erzählung mitgestalten zu können.

Für Horror-Enthusiasten ist „Dead By Daylight“ ein Multiplayer-Spiel, das zu zweit gespielt werden kann. Spielen Sie abwechselnd ein Match und unterstützen Sie sich gegenseitig, indem Sie als zweites Augenpaar fungieren. Egal, ob Sie der Mörder oder der Überlebende sind, einen Partner an Ihrer Seite zu haben, sorgt für zusätzliche Spannung und strategische Vorteile.

Wenn Sie auf der Suche nach einem freundschaftlichen Wettbewerb sind, ist „Hotshot Racing“ eine ausgezeichnete Wahl. Dieser Arcade-Racer bietet einen Split-Screen-Modus, sodass Sie auf verschiedenen Strecken gegeneinander antreten können. Es ist farbenfroh, aufregend und weckt mit Sicherheit Ihren Wettbewerbsgeist.

„Moving Out 2“ ist ein verrücktes Spiel über das Ein- und Auspacken während eines Umzugs. Dieses für das Koop-Spiel konzipierte Spiel erfordert effektive Kommunikation und Teamarbeit. Bereiten Sie sich auf einige urkomische Momente vor, während Sie durch das Chaos des gemeinsamen Möbeltransports navigieren.

„Sackboy: A Big Adventure“ ist ein entzückendes 3D-Plattformspiel, das zu zweit noch besser ist. Einige Level können nur im Couch-Koop absolviert werden, was die Notwendigkeit von Zusammenarbeit und Kooperation betont. Es ist von Anfang bis Ende eine Freude, dieses bezaubernde Abenteuer zu erleben.

Last but not least ist „Trials Fusion“ ein Einzelspieler-Spiel, das sich perfekt zum Abwechseln eignet. Treten Sie gegeneinander an, um auf herausfordernden Strecken die Bestzeit zu erzielen, oder lachen Sie gemeinsam, während Sie auf den härtesten Levels Hunderte von Fehlschlägen sammeln.

Diese Spiele sind alle auf PlayStation Plus Extra verfügbar und bieten eine große Auswahl an Erlebnissen für Paare. Egal, ob Sie Rätsel lösen, Entscheidungen treffen, gegeneinander antreten oder zusammenarbeiten, diese Spiele bieten Paaren stundenlange Unterhaltung und Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen.

