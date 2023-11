Die Entwicklung des Black Friday: Von einem einzigen Tag zu einer einwöchigen Shopping-Extravaganz

Der Black Friday, das beliebte Shopping-Phänomen in den Vereinigten Staaten, wird seit langem mit verrückten Menschenmassen, Ladeneröffnungen am frühen Morgen und unschlagbaren Angeboten in Verbindung gebracht. Der Black Friday findet traditionell am Tag nach Thanksgiving statt und markiert seit Jahrzehnten den inoffiziellen Beginn der Weihnachtseinkaufssaison. In den letzten Jahren hat sich die Landschaft dieser jährlichen Veranstaltung jedoch drastisch verändert.

In diesem Jahr findet der Black Friday am 24. November statt und bietet Käufern die Möglichkeit, sowohl online als auch in stationären Geschäften unglaubliche Rabatte zu ergattern. Während der Black Friday immer noch eine große Bedeutung hat, hat sich sein Einfluss ausgeweitet und erstreckt sich nun auf eine ganze Woche voller Shopping-Rummel, die als Cyber ​​5-Event bekannt ist.

Das Cyber ​​5-Event erstreckt sich vom Black Friday, gefolgt vom Small Business Saturday und Cyber ​​Sunday/Monday und endet schließlich mit dem Giving Tuesday. Jeder Tag dieser ausgedehnten Shopping-Spektakel hat sein eigenes, einzigartiges Thema, das auf unterschiedliche Vorlieben und Erfahrungen der Verbraucher eingeht. Während der Black Friday nach wie vor der Tag für große Rabatte bei beliebten Einzelhändlern ist, ermutigt der Small Business Saturday Käufer, lokale Unternehmen zu unterstützen. Cyber ​​Sunday/Monday konzentriert sich auf Online-Händler wie Amazon und bietet Online-Käufern exklusive Angebote. Schließlich bietet der Giving Tuesday den Verbrauchern die Möglichkeit, etwas zurückzugeben, wobei der Schwerpunkt auf wohltätigen Spenden liegt.

Ein Einzelhändler, Newegg, hat sich der Entwicklung des Black Friday angenommen und seine Verkaufsveranstaltung bis zum 25. November verlängert. Sie bieten sogar eine Black Friday-Preisgarantie an, die sicherstellt, dass Kunden eine automatische Rückerstattung erhalten, wenn der Preis ihres gekauften Artikels vor dem 25. sinkt.

Die Entwicklung des Black Friday zu einem einwöchigen Shopping-Spektakel spiegelt die sich ändernden Gewohnheiten und Vorlieben der Verbraucher wider. Da Online-Shopping immer beliebter wird und Bequemlichkeit eine wichtige Rolle bei Kaufentscheidungen spielt, haben sich Einzelhändler angepasst, indem sie ihre Verkaufsveranstaltungen ausgeweitet haben und während der gesamten Cyber-5-Zeit verlockende Angebote anbieten.

