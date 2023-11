Neue Apple Deals für Black Friday und Cyber ​​Monday 2023

By

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und es ist Zeit, über Ihre Einkaufsliste nachzudenken. Black Friday und Cyber ​​Monday stehen vor der Tür und das bedeutet große Rabatte bei Einzelhändlern wie Amazon, Best Buy, Walmart und mehr. Egal, ob Sie Geschenke für Ihre Lieben kaufen oder sich ein neues Gerät gönnen möchten, es gibt zahlreiche Angebote, von denen Sie profitieren können.

Eine der gefragtesten Marken während der Einkaufssaison ist Apple. Da Apple für seine hochwertigen Geräte bekannt ist, gibt es nur selten große Rabatte auf Apple-Produkte. Dieses Jahr gibt es jedoch einige aufregende Angebote für den frühen Black Friday, die Ihre Aufmerksamkeit wert sind.

Wenn Sie ein neues MacBook Air im Auge haben, bietet Amazon einen Rabatt von 200 US-Dollar auf das Modell 2023. Dieser elegante Laptop verfügt über ein 15.3-Zoll-Liquid-Retina-Display, 8 GB RAM und 256 GB SSD-Speicher. Zum reduzierten Preis ist es ein Schnäppchen für alle, die einen leistungsstarken und kompakten Laptop benötigen.

Verizon bietet auch einige tolle Angebote für Apple-Geräte an. Geben Sie Ihr altes Gerät in Zahlung und erhalten Sie das neue Apple iPhone 15 Pro kostenlos, abhängig von Ihrer bevorzugten Speicheroption. Außerdem schenkt Verizon bis zu 280 US-Dollar Rabatt auf ein iPad, wenn Sie eine neue Linie eröffnen. Als zusätzlichen Bonus erhalten Sie beim Kauf Ihres Telefons ein kostenloses Apple TV sowie sechs Monate kostenloses Apple One.

Für iPad-Liebhaber bietet Best Buy ein tolles Angebot für das iPad mini. Dieses kompakte Tablet verfügt über einen A15-Prozessor, 64 GB SSD-Speicher, 4 GB RAM und ein atemberaubendes Retina-Display. Mit einem Rabatt von 100 $ ist es eine fantastische Gelegenheit, das neueste iPad mini zu ergattern.

Wenn Sie auf der Suche nach kabellosen Ohrhörern sind, bietet Amazon einen Rabatt von 60 US-Dollar auf die Apple AirPods Pro der 2. Generation. Diese Ohrhörer bieten eine unglaubliche Klangqualität und verfügen über erweiterte Funktionen wie aktive Geräuschunterdrückung.

Für Audiophile bietet Best Buy einen Rabatt von 70 $ auf die Apple AirPods Max-Kopfhörer. Diese Over-Ear-Kopfhörer bieten erstklassigen kabellosen Sound und verfügen über ein elegantes und stilvolles Design.

Dies sind nur einige der frühen Apple-Angebote, die an diesem Black Friday und Cyber ​​Monday verfügbar sind. Halten Sie Ausschau nach weiteren Rabatten und informieren Sie sich regelmäßig über die neuesten Angebote. Viel Spaß beim Einkaufen!

Häufigste Fragen

Was ist Schwarzer Freitag?

Der Black Friday ist ein beliebter Einkaufstag, der in den Vereinigten Staaten am Tag nach Thanksgiving stattfindet. Es ist bekannt für seine massiven Rabatte und Angebote verschiedener Einzelhändler.

Wann ist Black Friday 2023?

Der Schwarze Freitag 2023 fällt auf den 24. November.

Werden Apple-Produkte normalerweise am Black Friday zum Verkauf angeboten?

Apple-Produkte werden am Black Friday normalerweise nicht stark reduziert. Allerdings gibt es häufig Angebote, insbesondere für ältere Modelle oder über autorisierte Händler.

Kann ich Angebote für Apple-Produkte online finden?

Ja, viele Einzelhändler bieten Online-Angebote für den Black Friday an, darunter auch große E-Commerce-Plattformen wie Amazon. Dies ist eine großartige Möglichkeit, von Rabatten zu profitieren, ohne physische Geschäfte aufsuchen zu müssen.

Wie finde ich die besten Apple-Angebote?

Um die besten Apple-Angebote zu finden, ist es wichtig, die Preise verschiedener Einzelhändler zu vergleichen und auf seriösen Websites nach Rabatten zu suchen. Halten Sie Ausschau nach offiziellen Apple-Händlern und autorisierten Wiederverkäufern für Originalprodukte und zuverlässigen Service.

Gibt es am Black Friday und Cyber ​​Monday Angebote für andere Tech-Produkte?

Absolut! Black Friday und Cyber ​​Monday sind dafür bekannt, Rabatte auf eine breite Palette technischer Produkte anzubieten, darunter Smartphones, Laptops, Fernseher, Smart-Home-Geräte und mehr. Es ist eine großartige Zeit, Schnäppchen bei beliebten Marken zu machen und Ihr technisches Setup zu verbessern.