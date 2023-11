Machen Sie sich bereit für die frühen Black Friday-Angebote von Amazon

Die Black Friday 2023-Angebote von Amazon sollen offiziell am 17. November starten, aber der Einzelhändler bietet bereits aufregende Frühverkäufe und Angebote zum Auftakt der Einkaufssaison an. Nach der Prime Big Deal Days-Veranstaltung im letzten Monat schließt sich Amazon nun anderen großen Einzelhändlern an und bietet am frühen Black Friday kräftige Rabatte an.

Im Gegensatz zum Prime Day und den Prime Big Deal Days kann jeder die Black Friday-Angebote von Amazon kaufen, obwohl der Einzelhändler einige exklusive Angebote nur auf Einladung für Prime-Mitglieder anbietet. Prime-Mitglieder haben außerdem die Möglichkeit, 5 % Cashback auf alle Einkäufe bei Amazon und Whole Foods zu erhalten, indem sie sich für eine Amazon Prime Rewards Visa Signature Card anmelden.

Hier sind einige der besten Angebote für den frühen Amazon Black Friday, die Sie nicht verpassen sollten:

1. Amazon Fire TV Stick 4K Max – Die neueste Version des Fire Sticks mit 16 GB Speicher, perfekt zum Streamen von Filmen und Fernsehsendungen.

2. Bose QuietComfort Earbuds II – Genießen Sie hochwertige Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung und bis zu sechs Stunden Akkulaufzeit mit einer einzigen Ladung.

3. Feuchtigkeitsspendende Augenmasken von Grace & Stella – Bekämpfen Sie trockene, schuppige Augenpartien mit diesen kühlenden Augenpads, die Schwellungen reduzieren und die Haut mit Feuchtigkeit versorgen.

4. Fitbit Versa 4 Smartwatch – Behalten Sie den Überblick über Ihre Gesundheits- und Fitnessziele mit dieser vielseitigen Smartwatch, die verschiedene Gesundheitsmetriken analysiert.

5. Embark DNA-Testkit für Hunde – Entdecken Sie die Rasse Ihres Haustiers und prüfen Sie es auf mögliche Gesundheitsprobleme mit diesem umfassenden DNA-Testkit für Hunde.

6. Bissell CleanView Schwenkstaubsauger für Haustiere – Halten Sie Ihr Zuhause sauber und frei von Tierhaaren mit diesem leistungsstarken Staubsauger, der speziell für Haustierbesitzer entwickelt wurde.

7. Nespresso VertuoPlus Deluxe Kaffee- und Espressomaschine – Genießen Sie eine köstliche Tasse Kaffee oder Espresso mit dieser praktischen Einzelportionskaffeemaschine und Milchaufschäumer.

8. Kasa Smart Plug HS103P – Übernehmen Sie die Fernsteuerung Ihrer Geräte mit dieser von Mitarbeitern bevorzugten Smart Plug- und Begleit-App.

9. Ninja AF161 Max XL Heißluftfritteuse – Kochen Sie knusprige und gesündere Mahlzeiten mit dieser Heißluftfritteuse mit großem Fassungsvermögen, die sieben One-Touch-Programme bietet.

10. Google Nest Learning Thermostat – Sparen Sie Energie und genießen Sie individuellen Komfort mit diesem intelligenten Thermostat, der Ihre Routine lernt und sich entsprechend anpasst.

Zusätzlich zu diesen Angeboten bietet Amazon auch Rabatte auf eine Vielzahl anderer Produkte an, darunter WLAN-Router, Weihnachtsdekoration, Ring-Türklingeln, Logitech-Geräte, Fire TV-Streaming-Geräte, Blink-Smart-Home-Produkte und All-Clad-Kochgeschirr.

Machen Sie sich bereit, sich diese unglaublichen Angebote zu sichern und Ihre Weihnachtseinkaufssaison mit den frühen Black Friday-Rabatten von Amazon anzukurbeln.

FAQ

Kann jemand die Black Friday-Angebote von Amazon kaufen?

Ja, jeder kann die Black Friday-Angebote von Amazon kaufen, obwohl einige exklusive Angebote nur auf Einladung für Prime-Mitglieder verfügbar sind.

Welche Vorteile bietet die Anmeldung für eine Amazon Prime Rewards Visa Signature Card?

Prime-Mitglieder können zusätzlich zu anderen Vergünstigungen 5 % Cashback auf alle Einkäufe bei Amazon und Whole Foods erhalten, indem sie sich für eine Amazon Prime Rewards Visa Signature Card anmelden.

Gibt es bei Amazon frühzeitige Black-Friday-Angebote, auf die Sie achten sollten?

Ja, Amazon bietet frühe Black Friday-Verkäufe für verschiedene Produkte an, darunter eero Mesh-WLAN-Router, Weihnachtsdekoration, Ring-Türklingeln und -Kameras, Logitech-Geräte, Fire TV-Streaming-Geräte, Blink-Smart-Home-Türklingeln und -Kameras sowie All-Clad-Kochgeschirr.