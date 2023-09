Bestellen Sie das Armored Core VI Pilot's Manual vor und sparen Sie 25 %

By

Wenn Sie ein Fan von Armored Core VI von FromSoftware sind und Ihr Spielerlebnis verbessern möchten, wird es Sie freuen zu erfahren, dass der offizielle Spielführer mit dem Titel „Pilot's Manual“ jetzt bei Amazon vorbestellt werden kann. Diese 432-seitige Hardcover-Sammlerausgabe wurde von Future Press erstellt, dem gleichen Team, das hinter den hochgelobten Elden Ring-Strategiehandbüchern steht, und soll am 30. November dieses Jahres erscheinen.

Derzeit ist das Pilot's Manual zum Vorbestellpreis von 33.58 $ erhältlich, was einem Rabatt von 25 % gegenüber dem üblichen Preis von 44.99 $ entspricht. Dieser Leitfaden richtet sich sowohl an Anfängerpiloten als auch an erfahrene Spieler und bietet ihnen wertvolle Informationen und Strategien. Es deckt verschiedene Aspekte des Spiels ab, darunter Kampftraining, Montage, Komplettlösungen für jede Mission und Expertentipps zum Umgang mit Feinden.

Eines der wichtigsten Highlights des Pilotenhandbuchs ist der spezielle 50-seitige S-Rank-Leitfaden, der einzigartige Routenkarten und Montageempfehlungen enthält. Dieser Bonusinhalt soll den Spielern helfen, den höchstmöglichen Rang im Spiel zu erreichen und so ihr Spielerlebnis zu maximieren.

In unserem Testbericht zu Armored Core VI gaben wir ihm eine Wertung von 8/10 und stellten fest, dass es die Kernmechanik des Mech-Action-Genres beibehält, aber verschiedene Verfeinerungen und Aktualisierungen einführt. Wir haben es als willkommene Rückkehr einer klassischen Mecha-Serie beschrieben. Mit dem Pilotenhandbuch können Spieler noch tiefer in die Feinheiten des Spiels eintauchen und neue Strategien zur Bewältigung von Herausforderungen entdecken.

Wenn Sie daran interessiert sind, Ihre Sammlung von Spielanleitungen zu erweitern, können Sie auch von den ermäßigten Preisen für die Strategiehandbücher zu „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ profitieren. Sowohl die Standard- als auch die Collector's Edition sind derzeit zu reduzierten Preisen erhältlich. Angesichts der Größe des Spiels kann die Anwesenheit eines Führers Ihr Gameplay und Ihre Erkundung erheblich verbessern.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, das Armored Core VI Pilot's Manual zu einem reduzierten Preis vorzubestellen. Es ist ein unverzichtbarer Begleiter für jeden Fan des Spiels und bietet wertvolle Einblicke, Strategien und Bonusinhalte. Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten und stellen Sie sicher, dass Sie das Beste aus Ihrem Armored Core VI-Erlebnis herausholen.

