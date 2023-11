By

Apple hat auf seinen neuesten Apple Watches eine neue Doppeltipp-Geste eingeführt und nutzt dabei Eingabehilfen, die ursprünglich vor Jahren eingeführt wurden. Diese einfache Geste hat bei den Benutzern Neugier und Fantasie geweckt, da sie auf das Potenzial einer völlig neuen gestischen Schnittstellensprache hinweist. Während die aktuelle Version der Doppeltipp-Geste ihre Grenzen haben mag, dient sie als Sprungbrett in eine expansivere und fortschrittlichere Zukunft.

Die Doppeltipp-Geste auf der Apple Watch ist nur der Anfang. Apple wird voraussichtlich nächstes Jahr das Vision Pro herausbringen, ein ambitioniertes AR/VR-Headset. Dieses Headset basiert stark auf der Augen- und Handverfolgung, wobei Doppeltippen eine der wichtigsten Gesten für die Interaktion ist. Auch wenn die aktuelle Doppeltipp-Geste auf der Apple Watch vielleicht kein echter Einstieg in die Zukunft der Gestenschnittstellen ist, legt sie doch den Grundstein für das, was noch kommt.

Unternehmen wie Meta haben sich bereits eine Zukunft vorgestellt, in der sich Handgelenk-Tracker und Headsets nahtlos integrieren lassen. Bei dieser Vision ermöglichen Technologien wie die Elektromyographie (EMG) eine präzise und genaue Erkennung von Handbewegungen. Während wir möglicherweise noch einige Jahre warten müssen, bis diese fortschrittlicheren Sensoren in Uhren integriert werden, erleben wir derzeit die frühen Stadien der Gestenverfolgung, die vorerst „gut genug“ ist.

Während Apple seine Gestenverfolgungsfunktionen weiter verfeinert und erweitert, ist es wahrscheinlich, dass andere Unternehmen diesem Beispiel folgen werden. Die Doppeltipp-Geste der Apple Watch ist nur die Spitze des Eisbergs, es wird erwartet, dass noch fortschrittlichere und vielfältigere Gesten entstehen. Auch Apps von Drittanbietern können Zugriff auf diese Gesten erhalten, was das Benutzererlebnis weiter verbessert.

Letztendlich liegt der Erfolg gestischer Schnittstellen in ihrer Reibungslosigkeit. Sie sollten sich nahtlos in unser tägliches Leben integrieren, ohne störend oder aufdringlich zu wirken. Wenn wir auf eine Zukunft des Ambient Computing blicken, in der Touchscreens und Tasten weniger notwendig werden, werden Gesten wie das Doppeltippen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Benutzerinteraktion spielen.

FAQ

F: Wie funktioniert die Doppeltipp-Geste auf der Apple Watch?

A: Die Doppeltipp-Geste auf der Apple Watch nutzt optische Herzfrequenz- und Beschleunigungsmesser-/Gyroskopmessungen, um das Tippen zu erkennen.

F: Wird die Doppeltipp-Geste im kommenden Vision Pro AR/VR-Headset verwendet?

A: Obwohl die Doppeltipp-Geste auf der Apple Watch und dem Vision Pro AR/VR-Headset Ähnlichkeiten aufweist, nutzen sie unterschiedliche Technologien. Der Vision Pro ist auf externe Kameras angewiesen, um Handbewegungen zu erkennen.

F: Können Drittanbieter-Apps die Doppeltipp-Geste auf der Apple Watch nutzen?

A: Derzeit können Apps von Drittanbietern die Doppeltipp-Geste nur innerhalb von Popup-Benachrichtigungen verwenden. Mit der Weiterentwicklung der Gestenverfolgungsfunktionen ist es jedoch wahrscheinlich, dass weitere Funktionen für Apps von Drittanbietern freigeschaltet werden.

F: Wie trägt die Doppeltipp-Geste zur Zukunft des Spatial Computing bei?

A: Die Doppeltipp-Geste ist ein Blick in die Zukunft des Spatial Computing, wo Interaktionen hauptsächlich durch Gesten und Augenbewegungen gesteuert werden. Mit fortschreitender Technologie können komplexere Gesten und Befehle eingeführt werden, um das Benutzererlebnis in AR/VR-Umgebungen zu verbessern.