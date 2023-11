Analogue veröffentlicht klassische Limited Edition Pockets: Eine nostalgische Hommage an den Game Boy

By

Analogue, ein Unternehmen, das für sein Engagement für die Nachbildung klassischer Spielekonsolen bekannt ist, bietet erneut eine nostalgische Reise in die Vergangenheit an. Dieses Mal werden Classic Limited Edition Pockets veröffentlicht, die vom beliebten Game Boy Advance und Pocket inspiriert sind.

In der Pressemitteilung heißt es, dass die Classic Limited Edition Pockets sorgfältig farblich angepasst wurden, um den ikonischen Farbgebungen der ursprünglichen Game Boy-Geräte zu ähneln. Mit Farben wie Blau, Grün, Indigo, Gewürzorange, Rosa, Rot, Silber und Gelb werden diese Taschen sicherlich ein Gefühl der Nostalgie bei Spielern hervorrufen, die mit diesen Handheld-Konsolen aufgewachsen sind.

Mit einem Verkaufspreis von 249.99 $ sind die Classic Limited Edition Pockets ab dem 17. November erhältlich. Der Versand beginnt voraussichtlich am 20. November, was sie zu einem idealen Weihnachtsgeschenk für alle macht, die ihre geliebten Game Boy-Kassetten aus ihrer Jugend noch behalten.

Genau wie die bisherigen limitierten Handhelds von Analogue, etwa die transparente und die im Dunkeln leuchtende Version, werden diese Classic Limited Edition Pockets nur für kurze Zeit erhältlich sein. Sobald sie ausverkauft sind, werden sie nicht wieder aufgefüllt, ganz wie die Original-Game-Boy-Konsolen, denen sie eine Hommage erweisen.

Häufigste Fragen

1. Was ist analog?

Analogue ist ein Unternehmen, das dafür bekannt ist, klassische Spielekonsolen mit moderner Technologie nachzubilden. Ihr Ziel ist es, Retro-Gaming-Enthusiasten ein hochwertiges und authentisches Spielerlebnis zu bieten.

2. Was sind die Classic Limited Edition Pockets?

Die Classic Limited Edition Pockets sind Handheld-Spielekonsolen, die vom Game Boy Advance und Pocket inspiriert sind. Sie sind in verschiedenen Farbvarianten erhältlich, die den Original-Game-Boy-Geräten ähneln.

3. Wie viel kosten die Classic Limited Edition Pockets?

Die Classic Limited Edition Pockets kosten 249.99 $.

4. Wann werden die Classic Limited Edition Pockets verfügbar sein?

Die Classic Limited Edition Pockets werden am 17. November in den Verkauf gehen und voraussichtlich am 20. November ausgeliefert.

5. Werden die Classic Limited Edition Pockets wieder aufgefüllt?

Nein, sobald die Classic Limited Edition Pockets ausverkauft sind, werden sie nicht wieder aufgefüllt.

(Quelle: Analog)