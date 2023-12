LEGO Fortnite: Ein kollaborativer digitaler Spielplatz für Kinder

LEGO Fortnite, die neueste Ergänzung des Fortnite-Universums, vereint die Kreativität des LEGO-Bauens und die Spannung des Battle-Royale-Spiels. Dieses Survival-Bastelspiel wurde im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft zwischen Epic Games und der LEGO Group entwickelt und bietet Kindern und Familien einen unterhaltsamen und sicheren digitalen Raum.

In LEGO Fortnite können Spieler in riesige offene Welten eintauchen und in die Rolle ihrer Lieblingscharaktere aus Fortnite schlüpfen – etwa Brite Bomber, Cuddle Team Leader und Raven – alles im LEGO-Stil. Unterwegs können Spieler Nahrung und Ressourcen sammeln, alleine oder mit Freunden an Schlachten teilnehmen, Schutzräume zur Verteidigung errichten und ihre ultimative Heimatbasis individuell gestalten. Sie können sogar Dorfbewohner rekrutieren, um Materialien zu sammeln und zu helfen, die Nacht zu überleben. Darüber hinaus können Spieler tiefe Höhlen erkunden, seltene Ressourcen entdecken, versteckte Bereiche entdecken und sich Feinden stellen.

Das LEGO Fortnite-Abenteuer fängt gerade erst an. Bereits im Jahr 2024 sind Updates geplant, um neue World-Building-Funktionen und Outfits im LEGO-Stil einzuführen. Das Spiel ist kostenlos auf verschiedenen Plattformen erhältlich, darunter PlayStation®, Xbox, Nintendo Switch™ und PC über Epic Spieleladen.

Sicherheit hat oberste Priorität und LEGO Fortnite verfügt, wie alle Fortnite-Erlebnisse, über die Kindersicherung und Sicherheitsfunktionen von Epic Games. Es wurde vom ESRB mit E10+ bewertet und gewährleistet so ein passendes Erlebnis für Spieler jeden Alters.

LEGO Fortnite wurde in Fortnite entwickelt und basiert auf der Unreal Engine 5. Es bietet ein fesselndes Erlebnis mit realistischer Physik und zerstörbaren Umgebungen. Das Spiel nutzt die World-Partition-Technologie, um eine riesige spielbare Fläche von 95 Quadratkilometern zu streamen, und nutzt das Procedural Content Generation-Framework, um dynamisch detaillierte Umgebungen zu erstellen.

Die Partnerschaft zwischen der LEGO Group und Epic Games geht über LEGO Fortnite hinaus. Unreal Engine wird bereits für andere LEGO-Spielerlebnisse wie LEGO DREAMZzz™ und LEGO NINJAGO™ verwendet. Die beiden Unternehmen arbeiten sogar an digitalen Zwillingen für Tausende physischer LEGO-Elemente mit dem Ziel, die Welten des physischen und digitalen Spiels wie nie zuvor zu verschmelzen. Entwickler im gesamten Fortnite-Ökosystem werden über die Unreal Engine und die Kreativtools von Fortnite Zugriff auf diese digitalen Zwillinge haben, was die kreativen Möglichkeiten weiter erweitert.

Spannend ist, dass dies erst der Anfang ist, da die LEGO Group und Epic Games planen, in naher Zukunft weitere Spiele mit LEGO-Thema in Fortnite einzuführen. Gemeinsam wollen sie digitale Spielerlebnisse entwickeln, die Kinder inspirieren und unterhalten und gleichzeitig eine Brücke zwischen der physischen und der digitalen Welt schlagen.

