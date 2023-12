Neue CD-Tarife bieten lukrative Möglichkeiten für Sparer

Zusammenfassung: Angesichts steigender Zinssätze haben Sparer die einzigartige Chance, durch die Investition in hochverzinsliche Einlagenzertifikate (CDs) erhebliche Renditen auf ihre Ersparnisse zu erzielen. Während einige CDs Zinssätze von bis zu 7 % anbieten, ist es für Sparer ratsam, ihre Zinssätze vor dem neuen Jahr zu sichern, um sicherzustellen, dass sie während der gesamten Laufzeit weiterhin den gleichen Höchstzinssatz verdienen.

Da die Zinsen in den letzten Jahren aufgrund der Zinserhöhungen der US-Notenbank in die Höhe geschnellt sind, besteht derzeit kein Mangel an hochverzinslichen Konten für Sparer. CDs sind besonders attraktiv, da heute Zinssätze von über 4.5 % angeboten werden, verglichen mit deutlich niedrigeren Zinssätzen in der Vergangenheit. Für diejenigen, die bereit sind, ihre Hausaufgaben zu machen, ist es möglicherweise sogar möglich, CDs zu finden, die Zinssätze von mehr als 7 % bieten.

Um von diesen hohen Renditen zu profitieren, ist es ratsam, vor dem neuen Jahr über die Investition in eine CD nachzudenken. Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit stellt die Festlegung eines Zinssatzes auf einer CD sicher, dass Sparer während der gesamten Laufzeit der CD weiterhin den gleichen Höchstzinssatz erhalten.

Hier sind einige der Top-CDs, die Sie in Betracht ziehen sollten:

– Dow Credit Union: Bietet einen effektiven Jahreszins von 5.65 % auf 3-Monats-CDs mit einer Mindesteinzahlung von 500 $ und einer dreimonatigen Gebühr für vorzeitige Auszahlungen.

– TotalDirectBank: Bietet einen effektiven Jahreszins von 5.66 % für 3-Monats-CDs mit einer Mindesteinzahlung von 25,000 $ und einer einmonatigen Gebühr für die vorzeitige Auszahlung.

– West Town Bank & Trust: Bietet einen effektiven Jahreszins von 5.88 % für 6-Monats-CDs mit einer Mindesteinzahlung von 10,000 $ und einer dreimonatigen Gebühr für die vorzeitige Auszahlung.

– Im Rampenlicht: Bietet einen effektiven Jahreszins von 5.75 % für 1-Jahres-CDs mit einer Mindesteinzahlung von 1,000 $ und einer 90-tägigen Gebühr für die vorzeitige Auszahlung.

– Workers Credit Union: Bietet einen effektiven Jahreszins von 5.50 % für 3-Jahres-CDs mit einer Mindesteinzahlung von 500 $ und einer Gebühr für vorzeitige Auszahlungen von 50 %.

– BMO Alto: Bietet einen effektiven Jahreszins von 5.25 % für 5-Jahres-CDs mit einer Mindesteinzahlung von 1,000 $ und einer Gebühr für die vorzeitige Auszahlung von 180 Tagen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nutzung der aktuellen CD-Tarife eine lukrative Gelegenheit für Sparer darstellt. Durch die sorgfältige Auswahl der richtigen CD und die Sicherung eines hohen Zinssatzes vor dem neuen Jahr können Sparer sicherstellen, dass sie unabhängig von Marktschwankungen eine erhebliche Rendite auf ihre Ersparnisse erzielen.

