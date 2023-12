Die 7 besten Spiele des Jahres 2023, die Sie in den Wahnsinn treiben werden

Zusammenfassung: Das Jahr 2023 brachte uns einige mit Spannung erwartete Spiele, aber nicht alle wurden dem Hype gerecht. Von bahnbrechenden Fehlern bis hin zu frustrierenden Pannen bereiteten diese sieben Veröffentlichungen eher Kopfschmerzen als Spaß.

1. Atomic Heart: Mundfishs von Bioshock inspirierter FPS hatte bei der Veröffentlichung eine Reihe von Problemen. Die Spieler erlebten Charakterfehler, kaputte Dateispeicherungen und Waffen, die sich einfach nicht laden ließen. Einige waren aufgrund bahnbrechender Fehler sogar nicht in der Lage, über das Intro des Spiels hinauszukommen. Trotz nachfolgender Patches verlief der Start von Atomic Heart alles andere als reibungslos.

2. Crime Boss: Rockay City: Der Krimi-Shooter von Ingame Studios hatte zwar Starpower, hatte aber auch jede Menge Bugs und Glitches. Mit interagierbaren Objekten konnte nicht mehr interagiert werden, die Kleidung der Charaktere verschwand und die Waffengeräusche wurden in einer Dauerschleife wiederholt. Während nachfolgende Patches versuchten, diese Probleme zu beheben, hinterließ der holprige Start bei den Spielern Frustration.

3. Forza Motorsport: Turn 10 Studios‘ Rennsimulations-Neustart hatte keinen idealen Start. Beim Matchmaking traten bei den Spielern Einfrierungsprobleme auf und es kam zu extremen Einbrüchen der Bildrate. Darüber hinaus tauchten zuvor behobene Fehler erneut auf und machten den Spielerfortschritt zunichte. Die Fans von Forza Motorsport waren von dem glanzlosen Start enttäuscht.

4. Mortal Kombat 1 (Nintendo Switch): Die beliebte Kampfspielserie erlebte einen großen Erfolg, als sie auf der Nintendo Switch erschien. Das Laden von Animationen und Zwischensequenzen dauerte ewig, die Bildraten waren inkonsistent und den Charaktermodellen fehlten Texturen. Die schlechtere Leistung der Switch machte sie weit von ihren PlayStation- und Xbox-Pendants entfernt.

5. Zahltag 3: Leider wurde der Start dieses Ego-Raub-Simulators durch Fehler beeinträchtigt. Bei Spielern kam es aufgrund von Matchmaking-Problemen zu Abstürzen und Serverabbrüchen. Der Entwickler hat die Probleme erkannt und Updates veröffentlicht, um die Störungen zu beheben und es den Spielern zu ermöglichen, Raubüberfälle reibungsloser abzuschließen.

6. Redfall: Arkane Studios, bekannt für ihre immersiven Simulationen, hat mit dem Koop-Vampir-Shooter einen Fehltritt begangen. Das Spiel glänzte zwar mit einer beeindruckenden Geschichte und dem Aufbau der Welt, litt aber darunter, dass die Charaktere auf der Stelle liefen, die Framerate während der Hinrichtung stark einbrach, die Feinde im Kampf einfroren und die Kugeln keinen Schaden anrichteten. Obwohl fortlaufende Patches erwartet werden, blieb die Erstveröffentlichung von Redfall hinter den Erwartungen zurück.

7. Skull Island: Rise of Kong: Dieses Spiel des Entwicklers IguanaBee war von Anfang an eine Katastrophe. Spieler stießen auf zahlreiche Fehler, darunter das Feststecken des Titelaffen in Wänden, das Einfrieren von Charakteranimationen und das Verschwinden von Umweltressourcen. Es ist klar, dass mehr Entwicklungszeit erforderlich war, um die grundlegenden Mängel in Rise of Kong zu beheben.

Bonus-Erwähnung: Starfield: Bethesdas mit Spannung erwartetes Weltraum-Rollenspiel litt ebenfalls unter einer Vielzahl von Problemen. Quests stürzten oft ab, die Partner-KI versagte und bizarre Vorkommnisse wie Asteroiden und Städte, die den Spielern durch den Weltraum folgten, waren nur allzu häufig. Trotz der Aufregung rund um Starfield waren die Spieler wegen der verschiedenen Störungen und Bugs des Spiels frustriert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Jahr 2023 zwar eine Menge denkwürdiger Spiele zu bieten hatte, diese sieben Titel aber alles andere als perfekt waren. Bahnbrechende Bugs und frustrierende Pannen plagten das Spielerlebnis und führten dazu, dass sich Spieler nach reibungsloseren Starts und einem ausgefeilteren Gameplay sehnen.