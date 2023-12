„Frau aus Texas sucht trotz Abtreibungsverboten dringend medizinische Hilfe“

By

Eine Frau aus Texas, Kate Cox, hat eine Eilklage eingereicht, um die Erlaubnis eines Richters zum Abbruch ihrer nicht lebensfähigen Schwangerschaft einzuholen. Cox erhielt kürzlich die niederschmetternde Nachricht über eine tödliche fetale Diagnose, und ihre Ärzte haben sie gewarnt, dass die Fortsetzung der Schwangerschaft erhebliche Risiken für ihr Leben, ihre Gesundheit und ihre zukünftige Fruchtbarkeit birgt. Allerdings war es ihr aufgrund der in Texas mehrfach verhängten Verbote nicht möglich, eine Abtreibung durchzuführen.

Der von Cox angestrengte Fall ist besonders bedeutsam, da es das erste Mal seit dem bahnbrechenden Urteil Roe gegen Wade von 1973 ist, dass sich eine erwachsene Frau an das Gericht gewandt hat, um eine Abtreibung zu genehmigen. Cox, eine 31-jährige Mutter von zwei Kindern, ist derzeit in der 20. Woche schwanger und musste im vergangenen Monat aufgrund schwerer Krämpfe und Flüssigkeitslecks mehrere Notaufnahmen aufsuchen. Ihre Ärzte haben festgestellt, dass ihr Baby an Trisomie 18 leidet, einer tödlichen Chromosomenerkrankung, und haben Bedenken hinsichtlich möglicher Komplikationen aufgrund ihrer früheren Kaiserschnitte geäußert.

In Texas ist die Dilatation und Evakuierung (D&E) das empfohlene Verfahren für Cox‘ Gesundheit, aber Ärzte befürchten eine strafrechtliche Verfolgung aufgrund des strafrechtlichen Abtreibungsverbots des Staates. Cox und ihr Mann bitten nun einen Richter in Travis County, Texas, um die Erlaubnis zur Durchführung einer D&E, damit Cox‘ Gynäkologin Dr. Damla Karsan die notwendige Pflege ohne rechtliche Konsequenzen leisten kann.

Cox‘ Fall wird vom Center for Reproductive Rights vertreten, das außerdem im Namen von 20 Frauen und zwei Gynäkologen eine separate Klage gegen die Abtreibungsverbote in Texas eingereicht hat. Der Ausgang dieses Falles namens Zurawski gegen Texas wird Auswirkungen auf Menschen haben, die sich in medizinischen Notfällen befinden.

Die Situation von Cox verdeutlicht den dringenden Handlungsbedarf zum Schutz des Lebens und des Wohlergehens von Menschen wie ihr, die von Abtreibungsverboten betroffen sind. Das Center for Reproductive Rights betont, dass Texas und andere Staaten mit ähnlichen Verboten die Gesundheit und Zukunft der Menschen gefährden. Sie fordern das Gericht auf, schnell zu handeln und sicherzustellen, dass Personen wie Cox nicht das Rechtssystem durchlaufen müssen, um Zugang zu lebenswichtigen medizinischen Eingriffen zu erhalten.