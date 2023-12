Die Sondersitzung zu den Prioritäten des Gouverneurs endet ohne Erfolg

By

Die vierte Sondersitzung im texanischen Kapitol endete am Dienstag, ohne dass Fortschritte bei den Prioritäten von Gouverneur Greg Abbott in Bezug auf Schulsicherheit, Lehrergehälter, Bildungssparkonten und ein Wahlgesetz erzielt wurden. Das größte Hindernis war der Vorschlag, Privatschulen durch Bildungssparkonten zu subventionieren, was während der Sondersitzungen zu einem langen Streit führte.

Den Gesetzgebern gelang es nicht, einen Konsens über die Wahl der Schule zu erzielen, was dazu führte, dass ein umfassendes Bildungspaket scheiterte, das Mittel für die Schulsicherheit, höhere Zuteilungen für öffentliche Schulen und Gehaltserhöhungen für Lehrer vorsah. Der Vorschlag wurde im Repräsentantenhaus abgelehnt, weil sich eine Koalition aus 21 Republikanern des Repräsentantenhauses mit Demokraten zusammenschloss.

Das angespannte Verhältnis zwischen dem Sprecher des Repräsentantenhauses Dade Phelan und Vizegouverneur Dan Patrick erschwerte den Gesetzgebungsprozess zusätzlich. Patrick kritisierte Phelan für das, was er als gescheiterte Führung ansah, und erklärte, dass der Gesetzgebungsprozess aufgrund der mangelnden Wahrhaftigkeit und Führung des Sprechers des Repräsentantenhauses „kaputt“ sei.

Eines der Opfer der Sondersitzung war der Gesetzentwurf 6 des Senats, der darauf abzielte, den Prozess der Anfechtung von Wahlergebnissen vor Gericht zu ändern. Das Scheitern des Gesetzentwurfs könnte die Umsetzung der Grundsteuererleichterungen verzögern, die als eine der bedeutendsten Errungenschaften der Republikaner in dieser Sitzung angesehen werden.

Während Patrick seine Enttäuschung zum Ausdruck brachte, lobte Phelan in einer Social-Media-Erklärung die Leistungen der Republikaner. Die Spannungen zwischen den beiden Führern ließen Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit der Legislative aufkommen.

Kritiker wie der Abgeordnete James Talarico glauben, dass Gouverneur Abbott nie die Absicht hatte, sinnvolle Gesetze für öffentliche Schulen zu verabschieden. Talarico führte den mangelnden Fortschritt auf den politischen Druck des Gouverneurs zurück, die Finanzierung der öffentlichen Bildung zu behindern.

Trotz des Endes der Sondersitzung gelang es den Gesetzgebern, Gesetzesentwürfe zum Bau der Grenzmauer und zur Kriminalisierung illegaler Grenzübertritte zu verabschieden. Die Aussichten für Bildungssparkonten bleiben jedoch ungewiss, und es gibt keine Bestätigung für die Einberufung einer weiteren Sondersitzung.

Der Sprecher von Gouverneur Abbott zeigte sich zuversichtlich in die Zukunft der Schulwahlinitiativen und betonte, dass der Kampf um die Schulwahl so lange fortgesetzt werde, bis er erfolgreich sei. Der Gouverneur plant, mit Gesetzgebern und Wählern zusammenzuarbeiten, um sich landesweit für die Schulwahl einzusetzen.