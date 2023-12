Unbekanntes Mädchen im Baylor University Medical Center abgesetzt

By

Ein junges Mädchen namens Alejandra wurde Anfang dieser Woche im Baylor University Medical Center in Dallas zurückgelassen. Das Mädchen, vermutlich etwa sechs Jahre alt, wurde möglicherweise von ihrer Mutter in die Notaufnahme des Zentrums gebracht. Allerdings war sie nicht in der Lage, irgendwelche identifizierenden Informationen bereitzustellen, die den Beamten bei der Suche nach ihren Verwandten helfen würden.

Seitdem hat das Department of Family and Protective Services (DFPS) das Sorgerecht für das Mädchen übernommen und prüft derzeit Möglichkeiten, es bei Familienmitgliedern unterzubringen, die es am Donnerstag identifizieren konnten. Für den 14. Dezember ist eine Anhörung angesetzt, um die beste Vorgehensweise für ihre Pflege festzulegen.

Der Vorfall wird weiterhin untersucht und das DFPS arbeitet fleißig daran, weitere Informationen über das Mädchen und ihre Umstände zu sammeln. Sobald neue Details bekannt werden, werden Aktualisierungen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Es ist von entscheidender Bedeutung, bei der Wiedervereinigung dieses jungen Mädchens mit ihrer Familie zu helfen, da nicht bekannt ist, warum sie ohne ordnungsgemäßen Ausweis im medizinischen Zentrum zurückgelassen wurde. Das DFPS ist sich bewusst, wie wichtig es ist, für sie ein sicheres und unterstützendes Umfeld zu finden, und wird entsprechend die notwendigen Vorkehrungen treffen.

Die örtliche Gemeinde wird ermutigt, alle Informationen zu übermitteln, die zur Identifizierung des Mädchens beitragen oder Aufschluss über ihre Situation geben könnten. Gemeinsam können wir sicherstellen, dass sie die Pflege und Unterstützung erhält, die sie braucht und verdient.