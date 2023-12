Chemikalienleck im Werk in Texas eingedämmt

Die Behörden in La Porte, Texas, haben bestätigt, dass ein giftiges Gasleck im Werk von Altivia Chemicals eingedämmt wurde. Der Vorfall führte dazu, dass acht Personen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurden, über deren Zustand derzeit jedoch nichts bekannt ist. Eine als Vorsichtsmaßnahme eingeführte Schutzanordnung wurde inzwischen aufgehoben.

Altivia Chemicals berichtete, dass sie daran arbeiteten, das Austreten von Phosgengas einzudämmen, und örtliche Katastrophenschutzbehörden ordneten an, dass Anwohner und fünf benachbarte Chemiefabriken Schutz suchen. Das La Porte Office of Emergency Management (LPOEM) gab jedoch später an, dass sich in der Nähe oder windabwärts der Anlage keine nachweisbaren Mengen gefährlicher Produkte befanden.

Obwohl dieser Vorfall Anlass zur Sorge gab, stellte Ana Parras, geschäftsführende Co-Direktorin der Texas Environmental Justice Advocacy Services, fest, dass solche Vorfälle keine Seltenheit seien. Chemiefabriken in Texas, wie Altivia Chemicals, haben eine Zunahme von Vorfällen im Zusammenhang mit der Produktion von Chemikalien für die Kunststoffherstellung erlebt.

Phosgen, das an der Leckage beteiligte Gas, wird häufig bei der Herstellung von Chemikalien, Pestiziden und Arzneimitteln verwendet. Es ist ein farbloses Gas mit erstickendem Geruch und kann im flüssigen Zustand verschiedene Gesundheitsprobleme verursachen, darunter Erbrechen, Atembeschwerden, Brustschmerzen und Erfrierungen.

Andere nahegelegene Chemieanlagen, darunter die von Halliburton und Stepan, hoben nach der Eindämmung des Lecks ebenfalls ihre Schutzanordnungen auf. Es wurde festgestellt, dass die Ursache des Lecks ein defektes Druckentlastungsgerät war, und Altivia Chemicals hat alle Prozesse in seinem Werk in La Porte vorübergehend eingestellt.

Während Vorfälle wie dieser die potenziellen Risiken im Zusammenhang mit der Herstellung von Chemikalien verdeutlichen, ist es für Unternehmen und Behörden von entscheidender Bedeutung, Sicherheitsmaßnahmen und Notfallprotokollen Priorität einzuräumen, um solche Vorfälle zu verhindern und abzumildern.

