Episode 4 von The Expanse: A Telltale Series jetzt verfügbar

Zusammenfassung: Die vierte Episode von The Expanse: A Telltale Series mit dem Titel „Impossible Objects“ ist jetzt zum Spielen verfügbar. In dieser Episode begibt sich die Hauptfigur Camina Drummer, gesprochen von Cara Gee, auf eine herausfordernde Solomission, die den Ereignissen der vorherigen Episode folgt. Die Spieler werden mit Entscheidungen konfrontiert, die katastrophale Folgen haben können, obwohl Drummers Handlungsrüstung sicherstellt, dass sie nicht getötet werden kann. Die Episode endet mit einem Cliffhanger, was die Vorfreude auf die Veröffentlichung der letzten Episode am 21. September steigert. Spieler, die das Spiel vorbestellt haben, erhalten am 20. September frühzeitig Zugriff auf die letzte Episode. Darüber hinaus gibt es eine DLC-Episode mit Schwerpunkt auf Chrisjen Avasarala, gesprochen von Shohreh Aghdashloo. befindet sich in der Entwicklung und bietet Spielern die Möglichkeit, ein Ereignis zu erleben, das in der Fernsehsendung erwähnt, aber nie gezeigt wird. Die DLC-Folge mit dem Titel „Archangel“ soll im Herbst erscheinen. The Expanse: A Telltale Series ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC verfügbar.

