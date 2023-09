Tecno Pova 5 Pro 5G: Eine Mischung aus Leistung und Design

By

Das Tecno Pova 5 Pro 5G ist das neueste Angebot des Unternehmens und zielt darauf ab, ein einzigartiges Design und Gaming-Leistung zu bieten. Preis bei Rs. Bei einem Preis von 14,999 zeichnet sich dieses 5G-Gerät durch sein eigenwilliges Rückseitendesign mit mehreren RGB-LED-Streifen aus. Das Gerät verfügt über ein ARC-Design mit einem Dual-Kamera-Setup, das in einer markanten Aussparung untergebracht ist.

Auf der Vorderseite finden Sie ein 6.78-Zoll-Display mit einem Seitenverhältnis von 20.5:9 und Panda-Glas zum Schutz. Das Gerät hat unten einen dickeren Rahmen im Vergleich zu anderen Seiten und eine gestanzte Frontkamera oben.

Was das Design betrifft, besteht das Tecno Pova 5 Pro aus Polycarbonat und hat einen etwas sperrigen Formfaktor. Es ist in zwei Farben erhältlich: Dark Illusion und Silver Fantasy. Die Bauweise des Telefons ist robust und es liegt nicht rutschig in der Hand.

Das Gerät verfügt über ein 6.78 Zoll großes IPS-LCD-Full-HD+-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz. Während das Display hell genug ist und im Freien verwendet werden kann, gibt es leichte Unstimmigkeiten bei der Hintergrundbeleuchtung und den Bildwiederholraten. Dennoch sind die Farbwiedergabe und die Betrachtungswinkel insgesamt ordentlich.

In der Kameraabteilung verfügt das Tecno Pova 5 Pro über ein Dual-Kamerasystem mit einer 50-MP-Hauptkamera und einer 0.8-MP-Porträtkamera. Die Hauptkamera liefert ordentliche Porträtaufnahmen, neigt jedoch dazu, die Bilder zu stark zu schärfen und Probleme mit dem Dynamikumfang zu haben. Die Kamera-App ist nicht die schnellste, bietet aber verschiedene Optionen und Modi. Die vordere 16-Megapixel-Kamera schneidet insbesondere ohne Beauty-Modi gut ab und eignet sich für den Einsatz in sozialen Medien.

Unter der Haube wird das Pova 5 Pro vom Dimensity 6080-Chipsatz von MediaTek angetrieben, begleitet von 8 GB RAM und 128 GB Speicher. Es läuft auf HiOS 13.1, basierend auf Android 13, und bietet ein anpassbares und funktionsreiches Benutzererlebnis. Das Telefon verarbeitet mehrere Apps reibungslos, es kann jedoch gelegentlich zu Bildausfällen kommen. Die Spieleleistung ist zufriedenstellend, Spiele wie BGMI können mit etwa 40 Bildern pro Sekunde gespielt werden.

Das Gerät verfügt über einen 5,000-mAh-Akku und wird mit einem 68-Watt-Schnellladegerät geliefert, das eine Akkulaufzeit von einem Tag und eine Schnellladezeit von etwa 70 Minuten bietet. Konnektivitätsfunktionen wie 5G, Wi-Fi, Bluetooth und GPS funktionieren gut. Das Telefon verfügt außerdem über Lautsprecher, die sich zum Ansehen von Videos und Spielen eignen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Tecno Pova 5 Pro 5G eine Mischung aus Leistung und Design bietet. Es zeichnet sich zwar durch Gaming-Leistung und Konnektivität aus, weist jedoch einige Leistungsprobleme und fragwürdige Softwareoptionen auf. Wenn Sie jedoch auf der Suche nach einem preisgünstigen 5G-Gerät mit einzigartigem Design sind, ist das Tecno Pova 5 Pro eine Überlegung wert.

Quellen:

– Keine (Originalinhalt)