Archäologische Grabung in Newport bringt reiche historische Artefakte ans Licht

Zusammenfassung: Eine laufende archäologische Ausgrabung in Newport, Kentucky, wirft neues Licht auf die Geschichte von General James Taylor Park. Das Team aus Experten und Studenten, die an der Ausgrabung arbeiteten, hat bereits ein Stück indianischer Keramik freigelegt, was bestätigt, dass das Land vor dem Bau der Newport Barracks im frühen 1800. Jahrhundert bewohnt war. Zu den Funden gehören auch englische Töpferwaren und Flaschenglasstücke, die wertvolle Einblicke in die Ernährung der Menschen, den wirtschaftlichen Status und die populären Trends der Zeit bieten. Das Projekt vertieft nicht nur unser Verständnis der Vergangenheit von Newport, sondern dient auch als transformative Bildungserfahrung für die beteiligten Teilnehmer.

Während er auf dem Gelände grub, enthüllte der Doktorand der Northern Kentucky University, Patrick Coggins, die Bedeutung der Kaserne für die Militärgeschichte der Region. Er wies darauf hin, dass die Kasernen eine zentrale Rolle spielten, da sich jedes größere militärische Ereignis im Tri-State-Gebiet entweder um Newport drehte oder nach Newport zurückkehrte.

Für Coggins ist diese archäologische Ausgrabung mehr als nur ein akademisches Projekt; Es ist eine Möglichkeit, die Geschichte lebendig zu machen. Durch die Entdeckung von Artefakten wie der Töpferwaren der amerikanischen Ureinwohner und der englischen Töpferwaren stellt er eine konkrete Verbindung zu den Menschen her, die vor uns lebten. Coggins glaubt, dass solche Erfahrungen die Geschichte verständlicher machen können, insbesondere für zukünftige Geschichtsprofessoren wie ihn.

Die Stadt Newport erkennt auch die Bedeutung der Erhaltung der historischen Bedeutung des General James Taylor Parks an. Während über die Zukunft des Parks nachgedacht wird, möchte die Stadt sicherstellen, dass seine reiche Geschichte in Erinnerung bleibt und in alle Pläne für die Zukunft integriert wird.

Die laufenden archäologischen Ausgrabungen in Newport sind ein Beweis dafür, wie wichtig es ist, unsere Vergangenheit zu verstehen und wertzuschätzen. Durch die Ausgrabung dieser Artefakte bewahrt das Experten- und Studententeam die Geschichte der Region und fördert eine tiefere Verbindung zu unserem gemeinsamen menschlichen Erbe.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Archäologische Grabung in Newport bringt reiche historische Artefakte ans Licht