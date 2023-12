Neue Studie enthüllt überraschende Erkenntnisse über erschwingliche Städte für Amerikaner der Mittelklasse

Eine aktuelle Studie des Ludwig Institute for Shared Economic Prosperity (LISEP) hat Licht auf die besten und schlechtesten Städte in den Vereinigten Staaten für Menschen der Mittel- und Arbeiterklasse geworfen. Entgegen der landläufigen Meinung legt die Studie nahe, dass Städte mit traditionell unbezahlbarem Wohnraum möglicherweise tatsächlich mehr Möglichkeiten für diese Bevölkerungsgruppe bieten.

San Jose, Kalifornien, belegt mit einem durchschnittlichen Hauspreis von über 1.3 Millionen US-Dollar den ersten Platz auf der Liste der 50 von LISEP analysierten großen Ballungsräume. Im krassen Gegensatz dazu belegt Fresno, Kalifornien, 150 Meilen südöstlich gelegen, mit einem durchschnittlichen Hauspreis von rund 360,000 US-Dollar den letzten Platz. Diese Rangliste mag überraschen, da San Jose als einer der teuersten Immobilienmärkte des Landes bekannt ist.

Die Forscher von LISEP stellten fest, dass Städte wie San Jose und San Francisco seit 2005 zwar erhebliche Inflationsraten verzeichneten, die Lohnsätze jedoch ebenfalls gestiegen sind. Andererseits sind in Fresno die Lebenshaltungskosten, insbesondere die Immobilienpreise, um erstaunliche 66.7 % gestiegen, was zu einem Rückgang der Kaufkraft des durchschnittlichen Arbeitnehmers um 3 % führte. Erschreckenderweise zeigt die Studie, dass fast 60 % der Mittelschicht- und Arbeiterhaushalte in Fresno Schwierigkeiten haben, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen.

Um tiefere Einblicke in die Lebensqualität verschiedener Regionen in den USA zu gewinnen, verfolgten die Forscher Veränderungen bei Immobilienpreisen, Lebensmittelkosten, Kinderbetreuungskosten und anderen Notwendigkeiten. Sie analysierten auch die an die Lebenshaltungskosten angepassten Löhne und den Prozentsatz der Bevölkerung, der nicht in der Lage war, einen Vollzeitjob mit existenzsicherndem Lohn zu finden. Durch die gemeinsame Betrachtung dieser Faktoren wollte LISEP die wirtschaftliche Dynamik verstehen, die sich auf Bevölkerungsgruppen mit niedrigem und mittlerem Einkommen auswirkt.

Die Ergebnisse dieser Studie stellen die Vorstellung in Frage, dass teure Städte von Natur aus schädlich für die Mittelschicht sind. Es betont die Notwendigkeit für politische Entscheidungsträger, die einzigartigen Merkmale regionaler Volkswirtschaften und ihre Auswirkungen auf verschiedene Einkommensgruppen zu verstehen. Letztendlich ebnet es den Weg für eine verantwortungsvollere Politikgestaltung, die sich mit den spezifischen Herausforderungen befasst, mit denen die amerikanische Mittel- und Arbeiterklasse konfrontiert ist.

Während die steigende Inflation und der boomende Immobilienmarkt in den letzten Jahren den Kauf eines Eigenheims für viele Menschen immer schwieriger gemacht haben, bietet diese Studie eine neue Perspektive auf die Erschwinglichkeit von Städten im ganzen Land. Sie fordert die politischen Entscheidungsträger auf, bei der Beurteilung der Lebensqualität und der wirtschaftlichen Möglichkeiten für die amerikanische Mittelschicht ein breiteres Spektrum an Faktoren zu berücksichtigen, die über die reinen Immobilienpreise hinausgehen.

