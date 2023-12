Soldat wird nach Vorfall auf Talmadge Bridge vermisst, Fort Stewart bittet die Öffentlichkeit um Hilfe

By

Fort Stewart hat neue Informationen über einen Soldaten veröffentlicht, der am Sonntag von der Talmadge Bridge in Savannah gesprungen ist. Trotz laufender Suchbemühungen hat Spc. Estephan Nielsen wurde noch nicht gefunden. Das Militär wendet sich nun an die Öffentlichkeit, um Informationen einzuholen, die für die Ermittlungen hilfreich sein könnten.

Die Talmadge-Brücke war vorübergehend gesperrt, als Rettungskräfte am Unfallort eintrafen. Aufgrund der Art dieses Vorfalls hat die WTOC eine Ausnahme von ihrer üblichen Meldepolitik gemacht und diese Details in der Hoffnung weitergegeben, wichtige Informationen zu sammeln. Anonyme Tipps können über das Online-Formular „Submit-a-Tip“ des Army CID eingereicht werden.

Spc. Nielsen ist derzeit als „Aufenthaltsort im Dienststatus unbekannt“ aufgeführt, was bedeutet, dass die Armee nicht in der Lage ist, seinen Aufenthaltsort zu ermitteln. Dieser Verwaltungsstatus wird verwendet, wenn der Standort eines Soldaten nicht bestätigt werden kann.

Dieser Vorfall erinnert daran, wie wichtig die Unterstützung der psychischen Gesundheit von Soldaten und Soldaten ist. Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, Probleme haben, steht Ihnen Hilfe zur Verfügung. Die 988 Suicide and Crisis Lifeline ist eine wertvolle Ressource, die sofortige Unterstützung bietet. Wer mit dem Militär in Verbindung steht, kann die 1 drücken, um zur Militärkrisen-Hotline zu gelangen.

Fort Stewart und die Behörden sind bestrebt, Spc zu finden. Nielsen und fordern jeden mit Informationen auf, sich zu melden. Gemeinsam können wir die Bedürftigen unterstützen und verhindern, dass sich solche Tragödien in der Zukunft ereignen.

