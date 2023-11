Wir stellen vor: die Ducati Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 – ein Wunderwerk in limitierter Auflage

By

Ducati überrascht Motorrad-Enthusiasten immer wieder mit seiner Innovation und seinem atemberaubenden Design. Dieses Jahr, am 7. November 2023, stellte Borgo Panigale sein neuestes Meisterwerk vor, die limitierte Auflage der Ducati Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916. Dieses außergewöhnliche Motorrad ist eine Hommage an den legendären 916 von Massimo Tamburini und vereint moderne Elemente und eine atemberaubende Lackierung feiert Carl Fogartys siegreichen Moment als Superbike-Weltmeister von 1999.

Was dieses Motorrad auszeichnet, ist die exklusive Lackierung von Centro Stile Ducati, die sowohl den zeitlosen Charme der 916 als auch den modernen Geschmack des Jahres 2023 hervorhebt. Diese auf nur 500 Exemplare limitierte Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 ist ein Sammlertraum. Jedes Motorrad wird individuell nummeriert und mit einem Echtheitszertifikat versehen, was es zu einem wahren Schatz für jeden Ducati-Enthusiasten macht.

Lassen Sie uns nun die Leistungskomponenten erkunden, die diese limitierte Maschine wirklich außergewöhnlich machen. Carbonfaser dominiert die Ästhetik des Fahrrads, mit Elementen wie Carbonfaser-Luftkanälen, einem Hitzeschild am Auspuff, Kotflügeln, einem Kotflügel, einem Trockenkupplungsdeckel und sogar Fünfspeichen-Carbonfaserrädern. Diese Räder wiegen drei Pfund weniger als die Marchesini-Schmiederäder der Panigale V4 S und bieten eine beispiellose Reduzierung des Trägheitsmoments um 26 Prozent vorne und 46 Prozent hinten.

Zusätzlich zu den Kohlefaserkomponenten verfügt die Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 über ein bemerkenswertes Vorderradbremsen-Setup mit Brembo Stylema R-Bremssätteln mit Kühlkanälen. Der Brembo MCS-Hauptzylinder ist mit einer Fernverstellung ausgestattet, sodass Fahrer ihre Bremseinstellungen unterwegs ohne Werkzeug feinabstimmen können.

Darüber hinaus verfügt dieses Superbike über eine STM-EVO-Trockenkupplung, verstellbare Fußrasten aus Billet-Aluminium, einen standardmäßigen Hoch- und Runter-Quickshifter und das fortschrittliche Ducati Data Analyser+-System. Für diejenigen, die ihr Fahrerlebnis auf die nächste Stufe heben möchten, enthält das jedem Motorrad beiliegende Rennset Kappen aus Billet-Aluminium, ein Kit zum Entfernen des Nummernschildhalters, einen offenen Kupplungsdeckel und das Ducati Data Analyser+-System.

Wenn Sie diese außergewöhnliche Maschine besitzen möchten, sollten Sie unbedingt im März 2024 Ihren örtlichen Ducati-Händler aufsuchen. Bedenken Sie, dass dieses Wunderwerk in limitierter Auflage schnell zu ergattern ist, da weltweit nur 500 Exemplare verfügbar sind. Die Preise variieren je nach Region, mit einem UVP von 45,995 $ in den USA und 53,995 $ CDN in Kanada.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Wie viele Einheiten der Ducati Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 werden produziert?

Von diesem limitierten Fahrrad werden jemals nur 500 Einheiten hergestellt.

2. Welche besonderen Features bietet die Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916?

Dieses außergewöhnliche Motorrad verfügt über exklusive Kohlefaserkomponenten, darunter Luftkanäle, Kotflügel, Räder und mehr. Es umfasst außerdem ein bemerkenswertes Vorderradbremsen-Setup, eine STM-EVO-Trockenkupplung, verstellbare Fußrasten aus Billet-Aluminium und das fortschrittliche Ducati Data Analyser+-System.

3. Wann wird die Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 zum Kauf verfügbar sein?

Das Motorrad soll im März 2024 weltweit bei den Ducati-Händlern erhältlich sein. Seien Sie jedoch schnell, da es nur verfügbar sein wird, bis alle 500 Einheiten verkauft sind.

4. Wie viel kostet die Ducati Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916?

Die Preise variieren je nach Region. In den USA beträgt der UVP 45,995 US-Dollar, während er in Kanada 53,995 CDN beträgt.