Nehmen Sie an der „Take a Breath Challenge“ der Asthma Society teil, um transformative Arbeit in Irland zu unterstützen

Die Asthma Society of Ireland feiert ihr fünfzigjähriges Jubiläum mit der Organisation der „Take a Breath Challenge“, einer Veranstaltung, die darauf abzielt, Gelder für ihre wertvolle Arbeit zu sammeln. Eilís Ní Chaithnía, eine Vertreterin der Asthma Society, traf sich am Freitag beim Morning Focus mit Alan Morrissey, um die Veranstaltung zu besprechen und alle zur Teilnahme zu ermutigen.

Die Challenge, die Ende September stattfinden soll, lädt Einzelpersonen und Gruppen zu einer Wanderung ein. Die Teilnehmer kommen zusammen, um die Wanderung zu absolvieren und gleichzeitig wichtige Spenden für die Asthma Society zu sammeln. Die Veranstaltung verspricht für alle Beteiligten ein unvergessliches und erfüllendes Erlebnis zu werden.

Während des Interviews gab Ní Chaithnía einen Überblick über die Arbeit der Asthma Society und die Dienstleistungen, die sie für Asthmatiker anbietet. Sie betonte, wie wichtig es sei, ihr Anliegen zu unterstützen, insbesondere im Hinblick auf das runden Jubiläum der Organisation. Durch die Teilnahme an der „Take a Breath Challenge“ können Menschen einen spürbaren Unterschied im Leben der Asthmatiker in Irland bewirken.

Die „Take a Breath Challenge“ soll vom 29. September bis 1. Oktober stattfinden. Wenn Sie daran interessiert sind, an dieser Veranstaltung teilzunehmen oder mehr über die Asthma Society zu erfahren, können Sie deren Facebook-Seite unter www.facebook.com/asthmasociety besuchen.

Durch die Teilnahme an der „Take a Breath Challenge“ können Sie zur transformativen Arbeit der Asthma Society in Irland beitragen und dazu beitragen, das Leben von Menschen mit Asthma positiv zu beeinflussen. Nehmen Sie an der Herausforderung teil, nehmen Sie die Wanderung an und unterstützen Sie diese gute Sache.

Quellen:

– Asthma Society of Ireland