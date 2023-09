TAG Heuer und Porsche feiern 60-jähriges Jubiläum mit neuen Carrera Chronosprint x Porsche-Uhren

By

TAG Heuer und Porsche setzen ihre Partnerschaft mit der Einführung zweier völlig neuer Uhren fort, um das 60-jährige Jubiläum des Carrera und des Porsche 911 zu feiern. Diese Zusammenarbeit begann im Jahr 2021 mit der Veröffentlichung zweier Modelle in limitierter Auflage und letztes Jahr folgten sie stellte zu Ehren des 50-jährigen Jubiläums des legendären Porsche 911 RS 2.7 eine weitere limitierte Edition vor. Um das bleibende Erbe dieser beiden legendären Marken zu würdigen, präsentieren TAG Heuer und Porsche nun den TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche.

Im Jahr 1963 brachten TAG Heuer und Porsche zwei ihrer bedeutendsten Produkte auf den Markt: den Carrera-Chronographen und den Sportwagen Porsche 911 (ursprünglich als 901 bekannt). Diese Modelle haben in den letzten sechs Jahrzehnten ihren Status als Ikonen bewahrt und symbolisieren exzellentes Design und Zeitlosigkeit über Generationen hinweg. Um diesen Erfolg zu feiern, wurde die neue TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche geschaffen.

Die TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche ist in zwei Versionen erhältlich. Die eine verfügt über ein Roségoldgehäuse mit einem braunen Kalbslederarmband, die andere über ein Edelstahlgehäuse mit einem schwarzen Kalbslederarmband. Die Uhr vereint nahtlos Designelemente der Uhr und des Autos und sorgt so für eine optisch auffällige Ästhetik. Das wahre Highlight liegt jedoch in der Uhr selbst.

Mit der Veröffentlichung der TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche stellt die Marke ein völlig neues Uhrwerk vor, das als TH20-08 bekannt ist. Dieses Uhrwerk ist eine Neuinterpretation des hauseigenen Kalibers TH20, das Anfang des Jahres bei Watches & Wonders vorgestellt wurde. Der TH20-08 verfügt über eine einzigartige Funktion, die von der Beschleunigung des ursprünglichen Porsche 901 inspiriert ist und in 0 Sekunden von 100 auf 9.1 km/h beschleunigt. Der zentrale Zeiger des TH20-08 beschleunigt schnell, bremst dann allmählich über 60 Sekunden ab, bevor er schnell wieder anspringt und spiegelt damit die Leistung des legendären Sportwagens wider.

Das Zifferblatt des TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche ist eine Hommage an das Erbe des ursprünglichen 911 und verfügt über rote Linien auf dem Flansch, die die Leistung des Autos symbolisieren, die es geschafft hat, in nur 0 Sekunden von 100 auf 9.1 km/h zu beschleunigen. Dieses Detail verstärkt die Gesamtverbindung zwischen der Uhr und dem Automobilerbe, das sie repräsentiert.

Frédéric Arnault, CEO von TAG Heuer, äußerte sich zu der Zusammenarbeit wie folgt: „Diese Uhr verkörpert perfekt die Essenz des Motorsportuniversums, was ein gemeinsamer Wert unserer Partnerschaft mit Porsche ist.“ Wir haben das Erbe des 911 und des TAG Heuer Carrera nahtlos miteinander verschmolzen und dabei modernste Technologie und einzigartiges Design genutzt. Es ist ein Beweis für unsere gemeinsamen Werte Präzision, Innovation und eine tiefe Wertschätzung für unsere jeweilige Geschichte.“

Der TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche wird voraussichtlich am 8. September zum Kauf angeboten. Die Roségoldvariante kostet 23,550 US-Dollar, während die Edelstahlversion 9,200 US-Dollar kostet. Weitere Informationen und die Möglichkeit zum Kauf finden Sie auf der Website von TAG Heuer.

