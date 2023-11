Neu entdeckte Megabeds im Mittelmeer geben Aufschluss über antike Supervulkanausbrüche

By

Wissenschaftler haben auf dem Grund des Mittelmeers eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht und riesige „Megabeds“ freigelegt, die Beweise für antike Supervulkanausbrüche liefern. Diese Megabeds, große Unterwasserablagerungen, die aus katastrophalen Ereignissen wie Vulkanausbrüchen resultieren, weisen auf einen wiederkehrenden Zyklus extremer Ereignisse hin, die alle 10,000 bis 15,000 Jahre in der Region auftreten.

Die Erkundung fand nahe der Küste Italiens im Tyrrhenischen Meer statt, in der Nähe eines großen Unterwasservulkans. Frühere Untersuchungen mithilfe von Sedimentkernen und Bildgebung hatten Hinweise auf verborgene Strukturen unter dem Ozean ergeben. Allerdings war die Auflösung der vorherigen Bilder zu niedrig, um die Megabeds eindeutig zu identifizieren. Um diese Einschränkung zu beheben, kehrten der leitende Studienautor Derek Sawyer, außerordentlicher Professor für Geowissenschaften an der Ohio State University, und sein Team zum Standort zurück, mit dem Ziel, Bilder der Sedimentschichten mit höherer Auflösung zu erhalten.

In ihrer am 10. August in der Fachzeitschrift Geology veröffentlichten Studie gelang es den Forschern, detaillierte Bilder aufzunehmen, die eine Abfolge von vier verschiedenen Megabetten enthüllten. Die Mächtigkeit jedes Megabetts lag zwischen 33 und 82 Metern (10 und 25 Fuß) und war durch unterschiedliche Sedimentschichten getrennt. Vor Ort gesammelte Kernproben bestätigten, dass die Megabeds aus vulkanischem Material bestanden.

Durch die Untersuchung der bekannten vulkanischen Aktivität in der Region konnten die Wissenschaftler den Ursprung der Megabetten zurückverfolgen. Die Region zeichnet sich durch erhebliche vulkanische Aktivität aus, darunter der Supervulkan Campi Flegrei. Das älteste Megabett, das vor etwa 40,000 Jahren entstand, war das Ergebnis einer gewaltigen Eruption, die von Campi Flegrei ausging und als eine der größten bekannten Eruptionen in der Erdgeschichte gilt.

Das Team geht davon aus, dass auch das zweite Megabed ein Produkt derselben Eruption war, da die Schicht, die die beiden trennt, nur 3.2 Fuß (1 Meter) dick ist, was auf einen relativ kurzen Zeitabstand zwischen den beiden Ereignissen hinweist. Darüber hinaus deuten sie darauf hin, dass das 18,000 Jahre alte Megabed nach dem neapolitanischen Yellow Tuff Supereruption von Campi Flegrei entstand, der vor etwa 15,000 Jahren stattfand. Das jüngste Megabett hingegen wurde durch eine weniger energiereiche Eruption bei Campi Flegrei abgelagert.

Diese Erkenntnisse geben Aufschluss über das wiederkehrende Muster vulkanischer Aktivität in der Region, das etwa alle 10,000 bis 15,000 Jahre auftritt. Forscher arbeiten jedoch daran, die Eruptionsdaten zu verfeinern, um ein genaueres Verständnis dieses Zyklus zu erlangen und potenzielle Risiken für die Zukunft abzuschätzen.

Die Auswirkungen dieser Entdeckung sind erheblich und tragen zu einem besseren Verständnis der vulkanischen Gefahren in der Region bei. Durch die Untersuchung vergangener Ausbrüche und ihrer Muster können Wissenschaftler die potenziellen Risiken verstehen, die von diesen Vulkanen ausgehen. Angesichts der anhaltenden vulkanischen Aktivität und der drohenden Gefahr eines weiteren Ausbruchs dient diese Forschung als entscheidende Grundlage für die Überwachung und Entwicklung von Strategien zur Eindämmung künftiger vulkanischer Ereignisse.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was sind Megabeds im Zusammenhang mit Vulkanausbrüchen?

A: Megabeds sind riesige Unterwasserablagerungen, die sich in Meeresbecken infolge katastrophaler Ereignisse wie Vulkanausbrüche bilden.

F: Wo wurden die Megabeds entdeckt?

A: Die Megabetten wurden auf dem Grund des Tyrrhenischen Meeres nahe der Küste Italiens in unmittelbarer Nähe eines großen Unterwasservulkans gefunden.

F: Wie alt sind die Megabetten?

A: Das älteste Megabett ist etwa 40,000 Jahre alt, gefolgt von einem mit 32,000 Jahren, einem weiteren mit 18,000 Jahren und dem jüngsten mit etwa 8,000 Jahren.

F: Welcher Supervulkan ist für die Ausbrüche verantwortlich, die die Megabetten bildeten?

A: Es wird angenommen, dass der Supervulkan Campi Flegrei, der sich in der Region befindet, für diese Ausbrüche verantwortlich war.

F: Wie oft kommt es zu diesen Vulkanausbrüchen?

A: Die Eruptionen scheinen alle 10,000 bis 15,000 Jahre aufzutreten, obwohl Wissenschaftler daran arbeiten, diese Schätzungen zu verfeinern, um ein genaueres Verständnis des Zyklus und potenzieller zukünftiger Risiken zu erhalten.