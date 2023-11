Indus Battle Royale wird in Fortnite für Furore sorgen

By

Das indische Gaming-Studio SuperGaming hat angekündigt, dass sein mit Spannung erwartetes BR-Spiel Indus Battle Royale in den beliebten Titel Fortnite integriert wird. Diese Zusammenarbeit wurde durch zwei talentierte Entwicklerinnen ermöglicht, die den Unreal Editor für Fortnite nutzten, um in weniger als einem Monat Karten, Spielmodi und Gameplay für Indus Battle Royale zu erstellen.

Christelle D'cruz, Mitbegründerin von SuperGaming, hob die Leistung des Teams hervor und erklärte: „Wir haben Indus mit UEFN in etwa 27 Tagen gelernt, aufgebaut und erstellt, ohne vorherige Unreal-Erfahrung.“ Dadurch können wir das Gameplay von Indus schneller mit externen Zuschauern testen und mehr Spielern die Möglichkeit geben, den Indo-Futurismus durch das Spiel ihrer Wahl – Fortnite – zu erleben.“

Während sich Indus Battle Royale darauf vorbereitet, in naher Zukunft in den Betatest im Google Play Store zu starten, sind die Spieler gespannt darauf, zu erfahren, wie sie Zugang zu dieser aufregenden neuen Ergänzung erhalten können. Um Indus Battle Royale in Fortnite zu spielen, müssen sich Spieler vorab registrieren, um einen Schlüssel zu erhalten, der ihnen Zugang zur speziell gestalteten Karte gewährt.

Die früheren Titel von SuperGaming, MaskGun, Silly Royale und Battle Stars, wurden von den Spielern alle gut angenommen, und Indus Battle Royale wird voraussichtlich die indische Gaming-Szene im Sturm erobern. Durch die Kombination ihrer bisherigen Erfahrungen möchte SuperGaming eines der besten Battle Royale-Spiele auf dem Markt entwickeln.

Roby John, CEO von SuperGaming, brachte seinen Glauben an das Potenzial der indischen Kultur und Talente zum Ausdruck und erklärte: „Bei SuperGaming sind wir fest davon überzeugt, dass Indiens Kultur und Talente die größtmögliche Bühne erfordern, auf der die Welt sie sehen und spielen kann. Mit Fortnite.“ Mit geschätzten 220 Millionen monatlichen Spielern weltweit gibt es keinen besseren Weg, Indus und Indofuturismus in die Welt zu bringen.“

Mit bereits über sieben Millionen Vorregistrierungen verspricht Indus Battle Royale rasantes Gameplay, futuristische Karten im indischen Stil und einzigartige Charaktere. Betatester werden eine entscheidende Rolle dabei spielen, Fehler zu identifizieren und Entwicklern dabei zu helfen, das Spiel zu verbessern und es mit anderen beliebten Titeln weltweit gleichzusetzen.

FAQ:

F: Wie können Spieler in Fortnite auf Indus Battle Royale zugreifen?

A: Um Indus Battle Royale in Fortnite zu spielen, müssen sich Spieler vorab registrieren und einen Zugangsschlüssel erhalten.

F: Welche früheren Spiele hat SuperGaming entwickelt?

A: Zu den früheren Titeln von SuperGaming gehören MaskGun, Silly Royale und Battle Stars.

F: Wie viele Vorregistrierungen hat Indus Battle Royale bisher erhalten?

A: Indus Battle Royale hat bereits die Marke von sieben Millionen Vorregistrierungen überschritten.