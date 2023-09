Die alte Geschichte der Springschwänze: Die ersten Tiere, die Frostschutzproteine ​​entwickelten

In der Antike, vor mehr als 400 Millionen Jahren, war die Erde völlig anders. Auf den Meeren wimmelte es von Leben, während sich an Land nichts regte. Dies war das Ende der Ordovicium-Periode, als der Globus heiß und feucht war. Doch kurz darauf begannen die Landmassen zu gefrieren und eine Eiskappe begann sich auszubreiten, wodurch das einst warme Wasser kalt und unwirtlich wurde. Dies führte zum zweitschwersten Massensterben in der Geschichte, bei dem die Hälfte allen Lebens ausgelöscht wurde.

Bemerkenswerterweise war ein winziges Lebewesen namens Springschwanz eine der wenigen Arten, die überlebten. Springschwänze sind insektenähnliche Tiere, die eine einzigartige Strategie zur Bekämpfung der Kälte entwickelt haben. Ihre Zellen begannen, Proteine ​​zu produzieren, die sie vor dem Einfrieren schützten. Jüngste Untersuchungen der Universität Aarhus und der Queen's University in Kanada haben gezeigt, dass der Springschwanz möglicherweise das erste Tier war, das Frostschutzproteine ​​entwickelt hat, und zwar viel früher als bisher angenommen.

Springschwänze sind klein, wobei die größte Art nur sechs Millimeter lang ist. Sie haben einen deutlich gegabelten Schwanz oder Furcula, den sie loslassen können, um zur Verteidigung in die Luft zu springen. Obwohl sie Insekten ähneln, haben sie tatsächlich einen eigenen Zweig im Evolutionsbaum. Es gibt über 9,000 verschiedene Springschwanzarten und man findet sie fast überall, auch in Gärten, in den oberen Erdschichten oder im Laub.

Martin Holmstrup, Professor an der Universität Aarhus, hat in seinem Labor Springschwänze untersucht. Er hält sie in Petrischalen, beobachtet ihr Verhalten und führt Experimente durch, um ihre einzigartigen Anpassungen zu verstehen. Proben dieser Springschwänze wurden an Kollegen in Kanada geschickt, die molekulare Experimente durchführten, um festzustellen, wann die Tiere zum ersten Mal Frostschutzproteine ​​entwickelten.

Durch DNA-Sequenzierung und Berechnungen fanden die Forscher heraus, dass Springschwänze im Ordovizium, lange vor anderen Tieren, Frostschutzproteine ​​entwickelten. Diese Entdeckung wirft Licht auf die frühe Entwicklung von Frostschutzmechanismen in der Tierwelt. Es ist sogar möglich, dass Pflanzen und Mikroorganismen schon früher ähnliche Mechanismen entwickelt haben.

Springschwänze sind nicht schwer zu finden; Sie können sie in Ihrem eigenen Garten entdecken. Indem Sie eine Handvoll Erde oder Laub nehmen und ein Sieb mit einer verstellbaren Lampe und einem Tablett verwenden, können Sie diese faszinierenden und uralten Kreaturen entdecken. Das Verständnis der einzigartigen Anpassungen von Springschwänzen ist nicht nur an sich faszinierend, sondern trägt auch zu unserem Wissen über die Geschichte des Lebens auf der Erde bei.

