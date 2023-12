Der Filamentausbruch bereitet die Bühne für den Solar-Showdown und die Reaktion der Erde

By

Am 27. November ereignete sich ein atemberaubendes Sonnenspektakel, als ein Filament aus der Sonne ausbrach und eine sengende Narbe hinterließ, die als „Feuerschlucht“ bezeichnet wird. Dieses astronomische Ereignis führte auch zur Freisetzung von Sonnenplasma in den Weltraum. Wissenschaftler beobachten nun genau die Möglichkeit kleinerer geomagnetischer Stürme, die durch diesen Sonnenausbruch und nachfolgende Ausbrüche ausgelöst werden.

Die faszinierende Feuerschlucht, sichtbar im Plasma der Sonne, symbolisierte den Verlauf der magnetischen Feldlinie, die den Faden an Ort und Stelle hielt. Als das Filament ausbrach, löste es sich aus dem Magnetfeld der Sonne und hinterließ eine strahlende Narbe aus heißerem Plasma. Filamente, manchmal auch Protuberanzen genannt, treten am Rand der Sonne auf und erscheinen als leuchtende Bögen inmitten der riesigen Weiten des Weltraums.

Der Ausbruch führte auch zu einem koronalen Massenauswurf (CME), einem Plasmaklumpen, den die Sonne in Richtung Weltraum schleudert. SpaceWeather.com berichtete, dass mehrere Stunden später mindestens zwei weitere CMEs auftraten, von denen eine einer ähnlichen Flugbahn folgte wie die ursprüngliche, durch Filamente ausgelöste Eruption. Das Space Weather Prediction Center der National Oceanic and Atmospheric Administration bestätigt diese Entwicklung.

Wenn sich diese Plasmamaterialien der Erde nähern, könnten sie die Magnetosphäre, die schützende Magnetblase, die unseren Planeten umhüllt, stören. Diese Störung äußert sich in geomagnetischen Stürmen. Während die NOAA nur kleinere Stürme vorhersagt, wenn sich die Materialien am 30. November der Erde nähern, haben starke geomagnetische Stürme das Potenzial, in den Polarregionen farbenfrohe Polarlichter zu erzeugen. Allerdings stellen sie auch Risiken für Satellitennavigationssysteme und Stromnetze dar.

Die Aktivität unserer Sonne folgt einem 11-Jahres-Zyklus, der eng mit ihrem selbst erzeugten Magnetfeld verknüpft ist. Derzeit verschwinden die Magnetpole der Sonne, was den Höhepunkt des Sonnenaktivitätszyklus anzeigt. In den kommenden Jahren wird die Sonnenaktivität abnehmen, da sich das Magnetfeld der Sonne regeneriert. Dies wird den Beginn des nächsten solaren Minimums markieren, das voraussichtlich um die Wende des Jahrzehnts eintreten wird.

Wissenschaftler nutzen verschiedene Instrumente zur Überwachung der Sonne, beispielsweise Teleskope zur Beobachtung von Sonnenflecken und Raumfahrzeuge wie das Solar Dynamics Observatory der NASA für detaillierte Aufnahmen. Heliophysiker verlassen sich auch auf die Parker Solar Probe der NASA, den Solar Orbiter der Europäischen Weltraumorganisation und das Daniel K. Inouye Solar Telescope auf Hawaii, um beispiellose Einblicke in das Verhalten der Sonne während dieses Sonnenzyklus zu gewinnen. Diese Instrumente sollen unser Verständnis darüber verbessern, wie Sonnenaktivität das Leben auf der Erde beeinflusst.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist ein Filamentausbruch?

Unter einer Filamenteruption versteht man die plötzliche Freisetzung einer langen, gekrümmten Plasmastruktur von der Sonnenoberfläche in den Weltraum. Oft geht damit eine Störung des Sonnenmagnetfeldes einher.

2. Was verursacht einen geomagnetischen Sturm?

Geomagnetische Stürme werden durch Störungen in der Magnetosphäre der Erde aufgrund von Wechselwirkungen mit von der Sonne freigesetzten Plasmamaterialien verursacht, beispielsweise durch koronale Massenauswürfe (Coronal Mass Ejection, CMEs).

3. Welche Risiken sind mit starken geomagnetischen Stürmen verbunden?

Starke geomagnetische Stürme können sich auf satellitengestützte Navigationssysteme auswirken und die Stromnetze auf der Erdoberfläche stören. Sie erzeugen jedoch auch atemberaubende Farbenspiele, die in den Polarregionen als Polarlichter bekannt sind.

4. Wie überwachen Wissenschaftler die Aktivität der Sonne?

Wissenschaftler nutzen verschiedene Werkzeuge und Instrumente, darunter Teleskope, Raumfahrzeuge wie das Solar Dynamics Observatory und spezielle Sonnenteleskope wie das Daniel K. Inouye Solar Telescope auf Hawaii, um verschiedene Aspekte des Sonnenverhaltens zu beobachten und zu messen.