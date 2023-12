Der steigende Trend zum Auslandsstudium unter Studenten aus Tamil Nadu

Insbesondere im Zuge der Pandemie ist ein Auslandsstudium bei Studierenden in Tamil Nadu immer beliebter geworden. Der Reiz ausländischer Universitäten, die über virtuelle Messen attraktive Stipendien und Bildungsmöglichkeiten anbieten, hat die Aufmerksamkeit von Studenten aus der Region geweckt. Zahlreiche Institutionen aus Ländern wie den USA, Frankreich und verschiedenen europäischen Ländern haben Interesse bekundet, indische Studenten, darunter auch aus Tamil Nadu, in ihre akademischen Programme aufzunehmen.

Virtuelle Messen haben sich für internationale Institutionen als neueste Möglichkeit herausgestellt, Studierende anzulocken. Kürzlich nahmen 73 Hochschulen aus 21 europäischen Ländern an einer virtuellen Messe teil, die darauf abzielte, Studierende anzulocken. Diese Institutionen bieten Studierenden eine Fülle von Möglichkeiten, einschließlich des Zugangs zu Stipendien und Finanzierung direkt über Universitäten und autorisierte Agenturen. Den Studierenden stehen Disziplinen zur Auswahl, die von Management, Ingenieurwesen, Gastgewerbe, Geisteswissenschaften, Kunst, Architektur bis hin zu Design reichen. Insbesondere in Frankreich und anderen europäischen Ländern werden rund 1,600 englischsprachige Studiengänge angeboten.

Kürzlich fand in Chennai die Roadshow „Bildung in Irland“ statt, bei der das irische Bildungsministerium die vielfältigen Bildungschancen vorstellte, die indischen Studenten in Irland zur Verfügung stehen. Diese Veranstaltung ermöglichte Treffen zwischen Studenten und Vertretern irischer Universitäten und Hochschulen und gab den Studenten einen Einblick in die große Bandbreite an Bildungsmöglichkeiten.

Laut dem Open Doors Report (ODR) ist die Zahl der indischen Studierenden, die in den USA studieren, im Vergleich zum vorangegangenen Studienjahr um 35 % gestiegen und erreichte im Zeitraum 268,923–2022 ein Allzeithoch von 23 Studierenden. Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor das beliebteste Reiseziel für indische Studierende, die eine internationale Ausbildung anstreben. Das US-Konsulat in Indien stellte im Zeitraum Juni-August 2023 eine rekordverdächtige Zahl an Studentenvisa aus, was das wachsende Interesse und Vertrauen in amerikanische Bildungseinrichtungen unterstreicht.

FAQ:

F: Welche Fächer können Studierende für ein Studium an ausländischen Universitäten wählen?

A: Studierende können aus einem breiten Spektrum an Fächern wählen, darunter Management, Ingenieurwesen, Gastgewerbe, Geisteswissenschaften, Kunst, Architektur und Design.

F: Gibt es in Frankreich und europäischen Ländern englischsprachige Programme?

A: Ja, in Frankreich und anderen europäischen Ländern werden etwa 1,600 Programme auf Englisch angeboten.

F: Wie viele indische Studenten studieren derzeit in den USA?

A: Laut dem Open Doors Report studieren im akademischen Jahr 268,923–2022 23 indische Studenten in den USA.

F: Welche Fächer sind bei indischen Studenten, die in den USA studieren, am beliebtesten?

A: Informatik ist die beliebteste Disziplin, 41.2 % der indischen Studenten wählen sie für ihr Bachelor- und Postgraduiertenstudium. Ingenieurstudiengänge sind mit 26.9 % der Studierenden die zweithäufigste Wahl.

F: Gibt es Vorsichtsmaßnahmen, die Studierende ergreifen sollten, wenn sie ein Auslandsstudium in Betracht ziehen?

A: Es ist wichtig, Universitäten und Institutionen auszuwählen, die von renommierten Organisationen wie der US-India Educational Foundation (USIEF) für ein Studium in den USA autorisiert sind. Es ist auch wichtig, sich von autorisierten Bildungsberatern beraten zu lassen und die Gültigkeit der im Ausland erworbenen Abschlüsse für weitere Studien oder Beschäftigungsmöglichkeiten in Indien zu überprüfen.