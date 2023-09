Die der Erde am nächsten gelegenen Schwarzen Löcher könnten im Hyaden-Sternhaufen existieren

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society“ veröffentlichte Studie legt nahe, dass sich im Hyaden-Cluster möglicherweise mehrere Schwarze Löcher befinden, was sie zu den erdnächsten Schwarzen Löchern macht, die jemals entdeckt wurden. Die Forschung wurde von einem Wissenschaftlerteam unter der Leitung von Stefano Torniamenti von der Universität Padua in Zusammenarbeit mit Mark Gieles, einem Professor am Institut für Kosmoswissenschaften der Universität Barcelona, ​​durchgeführt.

Schwarze Löcher sind in der Astronomie seit langem ein faszinierendes und rätselhaftes Thema. Die Entdeckung von Gravitationswellen im Jahr 2015 hat es Forschern ermöglicht, die Verschmelzung von Schwarzen Löchern geringer Masse zu beobachten und zu untersuchen. Um das Vorhandensein von Schwarzen Löchern im Hyades-Cluster zu untersuchen, nutzte das Team Simulationen, um die Bewegung und Entwicklung aller Sterne im Cluster zu verfolgen. Diese Simulationen wurden mit Beobachtungen des Gaia-Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation verglichen.

Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass es derzeit zwei oder drei Schwarze Löcher im Hyades-Cluster gibt oder dass sie innerhalb der letzten 150 Millionen Jahre ausgestoßen wurden. Die Simulationen deuten auch darauf hin, dass sich diese Schwarzen Löcher immer noch innerhalb des Clusters oder in dessen unmittelbarer Nähe befinden, was sie zu den der Erde am nächsten gelegenen Schwarzen Löchern macht. Diese Entdeckung ist von Bedeutung, da sie Aufschluss über den Einfluss von Schwarzen Löchern auf die Entwicklung von Sternhaufen gibt und Einblicke in die Verteilung von Schwarzen Löchern in der Galaxie bietet.

Möglich wurde die Studie durch die detaillierten Beobachtungen offener Sternhaufen durch das Weltraumteleskop Gaia. Die Möglichkeit, die Position und Geschwindigkeit einzelner Sterne in offenen Sternhaufen zu untersuchen, hat wesentlich zu unserem Verständnis dieser Himmelsobjekte beigetragen. Die Ergebnisse tragen nicht nur zu unserem Wissen über Schwarze Löcher bei, sondern helfen auch, die komplexe Beziehung zwischen Sternhaufen und Gravitationswellenquellen zu entschlüsseln.

Quellen:

– Torniamenti, S., et al. (2023). Schwarze Löcher mit stellarer Masse im Hyaden-Sternhaufen? Monatliche Mitteilungen der Royal Astronomical Society.

– Zur Verfügung gestellt von der Universität Barcelona