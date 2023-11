Neue Studie zeigt überraschende Rolle der Kleinhirnkerne beim assoziativen Lernen

By

Forscher des Niederländischen Instituts für Neurowissenschaften, des Erasmus MC und des Champalimaud Centre for the Unknown haben eine aufregende Entdeckung über assoziatives Lernen und die Rolle der Kerne im Kleinhirn gemacht. Traditionell wurde angenommen, dass die Großhirnrinde für die Regulierung des assoziativen Lernens verantwortlich sei. Diese neue Studie zeigt jedoch, dass die Kerne tatsächlich eine überraschende Rolle in diesem Lernprozess spielen.

Unter assoziativem Lernen versteht man den Prozess, bei dem positive oder negative Erfahrungen zu Lern- und Verhaltensänderungen führen. Wenn wir uns zum Beispiel an einer heißen Herdplatte die Finger verbrennen, lernen wir, künftig vorsichtiger zu sein. Es ist seit langem bekannt, dass das Kleinhirn bei dieser Form des Lernens eine wichtige Rolle spielt, die genauen Mechanismen sind jedoch noch unklar.

Um dies weiter zu untersuchen, führte das internationale Forscherteam Experimente mit Mäusen durch. Die Mäuse wurden mit zwei verschiedenen Reizen trainiert: einem Lichtblitz, gefolgt von einem Luftstoß an das Auge. Mit der Zeit lernten die Mäuse, die beiden Reize zu assoziieren und schlossen präventiv ihre Augen, wenn sie den Lichtblitz sahen.

Die Forscher konzentrierten sich auf zwei Hauptteile des Kleinhirns: die Kleinhirnrinde und die Kleinhirnkerne. Diese Teile sind miteinander verbunden, wobei die Kerne als Ausgangszentrum des Kleinhirns fungieren. Früher ging man davon aus, dass der Kortex die Hauptrolle beim Erlernen des Reflexes und des Timings des Augenlidschließens spielt. Diese Studie zeigte jedoch, dass auch zeitlich gut abgestimmte Lidschlüsse durch die Zellkerne reguliert werden können.

Das Kleinhirn erhält über Moosfasern und Kletterfasern Informationen aus anderen Gehirnregionen. Es wird angenommen, dass die Moosfasern Informationen über den Lichtreiz übertragen, während die Kletterfasern Informationen über den Luftstoß übermitteln. Die Forscher fanden heraus, dass bei Mäusen, die assoziatives Lernen zeigten, die Moosfasern stärkere Verbindungen zu den Kernen herstellten.

Darüber hinaus testeten die Forscher mithilfe der Optogenetik, einer Methode, bei der Zellen mit Licht gesteuert werden, die Lernfähigkeit der Kleinhirnkerne. Sie fanden heraus, dass die direkte Stimulierung der Gehirnverbindungen durch Licht, gepaart mit dem Luftstoß, bei Mäusen zu zeitlich gut abgestimmten Augenlidschließungen führte.

Diese Studie liefert neue Einblicke in die komplexen Mechanismen des assoziativen Lernens im Kleinhirn. Durch die Aufdeckung des überraschenden Beitrags der Kerne haben die Forscher unser Verständnis dieser wichtigen Gehirnregion und ihrer Rolle beim Lernen und Verhalten vertieft.

