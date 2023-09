Studienergebnisse: Biber tragen zur Treibhausgasproduktion in der Arktis bei

Eine neue Studie von Forschern der University of Alaska Fairbanks (UAF) hat ergeben, dass Biber eine zunehmende Rolle bei der Treibhausgasproduktion in der Arktis spielen. Die in der Fachzeitschrift „Environmental Research Letters“ veröffentlichte Studie stellt einen Zusammenhang zwischen der Präsenz von Bibern in der Region und steigenden Methangasemissionen her.

Biber kamen traditionell in Waldgebieten vor und besiedeln heute Tundraregionen im Westen und Norden Alaskas. Diese Kolonisierung hat erhebliche wissenschaftliche Auswirkungen und wird von den Gemeinden in diesen Gebieten als radikale Entwicklung angesehen.

Das UAF-Forschungsteam unter der Leitung von Professor Ken Tape behauptet, dass ihre Studie die erste sei, die schlüssig einen Zusammenhang zwischen neuen Biberteichen und einem Anstieg der Methangasemissionen herstelle. Diese Entdeckung ist aufgrund des starken Treibhauseffekts von Methan von Bedeutung, der bei der Speicherung von Wärme in der Erdatmosphäre etwa 25-mal stärker ist als Kohlendioxid. Nach Angaben der US-Umweltschutzbehörde ist Methan für etwa 20 % der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich.

Die Forscher konzentrierten sich auf ein Gebiet von etwa 166 Quadratmeilen im Lower Noatak River Basin im Nordwesten Alaskas. Sie nutzten Bilder aus dem Weltraum, insbesondere aus dem Arctic-Boreal Vulnerability Experiment-Programm der National Aeronautical and Space Administration, um die Auswirkungen von Bibern auf die Landschaft besser zu verstehen. Durch die Kartierung von über 10,000 Biberteichen in der Arktis Alaskas konnte das Forschungsteam das Vorhandensein von Biberteichen mit Methan-Hotspots in Zusammenhang bringen.

Biberdämme, ein Markenzeichen dieser Art, verursachen Überschwemmungen, die die Vegetation überschwemmen und arktische Bäche in Teiche verwandeln. Diese Biberteiche und die umliegende überschwemmte Vegetation werden zu sauerstoffarmen Umgebungen mit reichem organischem Sediment. Beim Zerfall dieses Materials wird Methangas freigesetzt.

Die Forscher verwendeten luftgestützte hyperspektrale Bildgebungstechnologie zur Methankartierung. Dieses fortschrittliche Bildgebungsverfahren erfasst Daten aus hundert verschiedenen Bändern im elektromagnetischen Spektrum und ermöglicht die Identifizierung von Methan und anderen Gasen.

Zu den Co-Autoren der Studie gehören Benjamin Jones, ein Forschungsassistent am UAF Institute of Northern Engineering, sowie eine Gruppe des National Park Service und des Jet Propulsion Laboratory der NASA.

Diese Studie trägt zu unserem Verständnis der komplexen Beziehung zwischen Arten und Klimawandel bei. Da Biber ihr Verbreitungsgebiet immer weiter in die Arktis ausdehnen, sind weitere Untersuchungen erforderlich, um die langfristigen Auswirkungen ihrer Präsenz auf die Treibhausgasemissionen abzuschätzen.

Quellen:

– University of Alaska Fairbanks (UAF)

– US-Umweltschutzbehörde