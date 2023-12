Neue „Seespinne“ in antarktischen Gewässern entdeckt

In den Tiefen des Rossmeeres nahe der Antarktis wurde eine bemerkenswerte neue Art der „Seespinnen“ entdeckt. Diese einzigartige Kreatur mit dem Namen Austropallene halanychi wurde im Januar 2013 während einer Schleppnetzfischerei des RVIB Nathaniel B. Palmer an die Oberfläche gebracht. Das in 95 %igem Ethanol konservierte Exemplar wurde nun als brandneue Art eingestuft.

Diese Seespinne unterscheidet sich von ihren Artgenossen durch ihre relativ großen Krallen, die denen von Krabben ähneln. Diese Chelifores, die als kleine Arme der Kreatur dienen, haben ein besonderes Merkmal: Ihre Krallen schließen sich vollständig, ohne dass zwischen den festen und beweglichen Fingern ein sichtbarer Raum verbleibt. Wissenschaftler identifizierten dies als ein entscheidendes Merkmal, das A. halanychi von anderen Austropallene-Arten unterscheidet.

Diese faszinierende Kreatur ist größer als eine durchschnittliche Seespinne und verfügt über Beine mit einer Spannweite von 1.2 cm. Allerdings ist sie nicht die größte ihrer Art, da einige Seespinnenarten Beine haben, die über zwei Fuß lang sind. Diese Beine spielen für A. halanychi mehrere Rollen: Sie erleichtern nicht nur die Atmung, sondern sind auch für die Paarung unerlässlich.

Die Entdeckung großer Fortpflanzungsorgane im gefangenen Exemplar weist darauf hin, dass A. halanychi weiblich ist und zur Fortpflanzung bereite Eier trägt. Dieser Befund untermauert die Annahme der Forscher, dass es sich bei dieser Seespinne um eine völlig neue Art handelt.

Seespinnen, die zur Arthropodenklassifikation gehören, sind für ihr segmentiertes Exoskelett, ihre gelenkigen Gliedmaßen und ihren Chitinpanzer bekannt. Mit über 1,300 bekannten Arten kommen sie in verschiedenen Regionen der Welt vor. Obwohl Seespinnen fälschlicherweise mit Spinnen und Spinnentieren in Verbindung gebracht werden, weisen sie deutliche Unterschiede auf. Ein charakteristisches Merkmal ist ihre Beinstruktur, wobei die meisten Arten vier Paar Laufbeine besitzen, die weit über ihren Körper hinausragen können.

Seespinnen sind in erster Linie Raubtiere und ernähren sich von einer Reihe von Meeresbewohnern wie Schwämmen. Sie können sogar parasitäre Beziehungen zu Seeanemonen aufbauen, indem sie sich ernähren, indem sie ihren Rüssel in ihre Wirte einführen. Obwohl ihre Lebensräume unterschiedlich sind, sind Seespinnen in der Lage, in beträchtlichen Tiefen zu überleben, auch in Tiefen von bis zu 23,000 Fuß.

Die Entdeckung von Austropallene halanychi erweitert unser Wissen über die Artenvielfalt in den antarktischen Gewässern. Diese rätselhafte Kreatur ist ein Beweis für die faszinierenden und vielfältigen Lebensformen, die in den Tiefen unserer Ozeane leben.