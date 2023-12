Bankmanager äußern angesichts des bevorstehenden Jahres 2024 Vorsicht

By

Bankmanager, die an der US-Finanzdienstleistungskonferenz von Goldman Sachs in Manhattan teilnahmen, signalisierten eine vorsichtige Haltung, als sie die Zukunftsaussichten der Branche diskutierten. Führungskräfte erkannten zwar die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft an, betonten jedoch die Wahrscheinlichkeit anhaltender Kreditverluste und mahnten zur Zurückhaltung bei der Betrachtung der Aussichten für 2024.

David Solomon, CEO von Goldman Sachs, dachte über die Herausforderungen nach, denen Finanzinstitute im Jahr 2023 gegenüberstehen, darunter eine regionale Bankenkrise, einen plötzlichen Anstieg der Zinssätze und geopolitische Risiken. Während Solomon seinen Optimismus hinsichtlich einer möglichen sanften Landung der US-Wirtschaft zum Ausdruck brachte, betonte er, dass Vorsicht geboten sei, da sich sein Unternehmen dem Jahr 2024 nähere.

Brian Moynihan, CEO der Bank of America, nahm hingegen eine eindeutigere Haltung zur Wirtschaftslage ein und erklärte, dass die Wirtschaft eine sanfte Landung erreicht habe und gut aufgestellt sei. Laut Moynihan spiegelten die Daten der Bank of America ein langsameres Wachstum der Verbraucherausgaben von rund 4 % wider, verglichen mit dem zwischen 9 und 2021 beobachteten Wachstum von 2022 %. Er führte diese Veränderung eher auf eine geringere Kreditbereitschaft der Verbraucher als auf ein Kreditrisiko zurück .

Mit Blick auf die Zukunft prognostizierte Moynihan, dass die Federal Reserve die Zinssätze im kommenden Jahr zwei- bis dreimal und im Jahr 2025 viermal senken werde. Er betonte, wie wichtig es sei, im Kampf gegen die Inflation ein Gleichgewicht zu finden, und versicherte, dass die Zinsen zwar höher bleiben sollten, aber gewinnen sollten Der Kampf gegen die Inflation darf nicht auf Kosten anderer Wirtschaftsfaktoren gehen.

Während sich Bankmanager dem Jahr 2024 nähern, unterstreicht ihr warnender Ton die anhaltenden Unsicherheiten und Herausforderungen innerhalb der Bankenbranche. Obwohl sie die positiven Wirtschaftsindikatoren anerkennen, sind sie sich der potenziellen Risiken und der Notwendigkeit, in Zukunft vorsichtig zu sein, bewusst.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Bankmanager äußern angesichts des bevorstehenden Jahres 2024 Vorsicht