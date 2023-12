Schnappen Sie sich Desolate kostenlos auf Steam, bevor die Zeit abläuft

By

Wenn Sie ein Fan von Horror- und Survival-Spielen sind, haben Sie hier die Chance, ein neues Spiel kostenlos auf Steam zu erhalten. Desolate, ein kooperatives Survival-Horrorspiel, steht ab sofort zum Download bereit, aber Sie müssen schnell handeln. Das Angebot endet in nur 6 Stunden.

„Desolate“ spielt auf der geheimnisvollen Insel Granichny, die vor zwei Jahren von einer unbekannten Katastrophe heimgesucht wurde. Als einer von vier Spielern müssen Sie zusammenarbeiten, um die Gefahren der Insel zu meistern und die Wahrheit hinter der Katastrophe aufzudecken. Sammle Ressourcen, um deinen Charakter zu verbessern und deine Überlebenschancen zu erhöhen.

Während sich Desolate von beliebten Titeln wie STALKER und Fallout inspirieren lässt, erreicht es deren Qualitätsniveau nicht. Die Steam-Rezensionen waren gemischt, nur 68 % der 6,019 Bewertungen waren positiv. Viele Spieler haben ihre Enttäuschung über die KI, das Verletzungssystem, das nicht hält, was es verspricht, und das fehlende Wettersystem während der Early-Access-Phase zum Ausdruck gebracht.

Trotz seiner Mängel ist Desolate immer noch einen Versuch wert, vor allem, weil es Sie keinen Cent kostet. Wenn Sie daran interessiert sind, dieses Spiel zu Ihrer Steam-Bibliothek hinzuzufügen, besuchen Sie die Fanatical-Website. Fanatical ist eine Website, die Spielschlüssel verkauft und auch kostenlose Spiele anbietet, um ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Besuchen Sie einfach die Desolate-Seite auf Fanatical, aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Newsletter zu abonnieren, verknüpfen Sie Ihr Steam-Konto und Sie erhalten sofort Ihren kostenlosen Schlüssel.

Im Gegensatz zu kostenlosen Testversionen am Wochenende bleibt Desolate auch nach Ende der Aktion in Ihrer Bibliothek. Also beeilen Sie sich und holen Sie sich Ihr kostenloses Exemplar von Desolate auf Steam, bevor die Zeit abläuft. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen, den Horror und Nervenkitzel des Überlebens auf der Insel Granichny zu erleben.

