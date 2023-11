Neuer Titel: Der Steam Autumn Sale 2023: Ein Gamer-Paradies für unglaubliche Rabatte

Suchen Sie an diesem Black Friday nach einem unglaublichen Gaming-Angebot? Dann ist der Steam Autumn Sale 2023 genau das Richtige für Sie. PC-Spieler freuen sich, denn Steam, die führende Gaming-Plattform, bietet eine Fülle an Rabatten auf eine Vielzahl von Titeln. Von mit Spannung erwarteten Veröffentlichungen bis hin zu beliebten Klassikern ist für jeden etwas dabei.

Beim Steam-Herbst-Sale, der jährlich in Verbindung mit dem Black Friday stattfindet, ist für jeden Gamer-Geschmack etwas dabei. In diesem Jahr bietet der Sale unwiderstehliche Angebote für kürzlich veröffentlichte Spiele wie Starfield, Diablo IV und Lords of the Fallen. Aber die Aufregung hört hier nicht auf. Mit Hunderten anderer Titel, die zu tollen Preisen erhältlich sind, können Sie sich endlich das Spiel sichern, auf das Sie schon seit Monaten achten.

An diesem Black Friday können Sie nicht nur ins Gaming-Nirvana eintauchen, sondern auch bei Franchises wie God of War, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 und der neuesten Erweiterung Phantom Liberty deutlich sparen. Es geht auch nicht nur um die Spiele. Wenn Sie Ihr Gaming-System aufrüsten möchten, schauen Sie sich die fantastischen Gaming-PC-Black-Friday-Angebote verschiedener Einzelhändler an.

Obwohl das heiß begehrte Steam Deck selbst an diesem Black Friday nicht im Angebot ist, gibt es dennoch zahlreiche Möglichkeiten, Ihr Spielerlebnis zu verbessern. Zubehör für das Steam Deck, darunter Docks und microSD-Karten, gibt es zu attraktiven Black Friday-Preisen.

Der beste Teil? Viele der im Steam Autumn Sale vorgestellten Spiele sind von Steam Deck verifiziert, was bedeutet, dass sie garantiert direkt nach dem Auspacken nahtlos mit dem Steam Deck funktionieren. So können Sie Ihre neu gekauften Spiele problemlos auf Ihrem brandneuen Steam Deck genießen.

Genießen Sie die Gaming-Extravaganz und schließen Sie sich unzähligen Spielern an, die die Gelegenheit nutzen, ihre Spielebibliotheken zu erweitern, ohne ihr Budget zu sprengen. Verpassen Sie nicht den Steam Autumn Sale 2023 und machen Sie sich bereit für ein Abenteuer voller Spiele.

FAQ

Was ist der Steam Autumn Sale?

Der Steam Autumn Sale ist ein jährlicher Sale, der von der Steam-Gaming-Plattform in Verbindung mit dem Black Friday veranstaltet wird. Es bietet erhebliche Rabatte auf eine große Auswahl an PC-Spielen.

Sind kürzlich veröffentlichte Spiele im Verkauf enthalten?

Ja, der Steam-Herbst-Sale beinhaltet häufig Angebote für kürzlich erschienene Titel, sodass Spieler die neuesten Spiele zu ermäßigten Preisen in die Finger bekommen.

Was sind die Steam Deck Black Friday-Angebote?

Während die Steam Deck-Konsole selbst zum Black Friday nicht im Angebot ist, gibt es verschiedene Angebote für Zubehör wie Docks und microSD-Karten, die das Steam Deck-Spielerlebnis verbessern.

Was bedeutet es für ein Spiel, „Steam Deck verifiziert“ zu sein?

Ein „Steam Deck verifiziertes“ Spiel wurde getestet und bestätigt, dass es ab dem Zeitpunkt der Installation nahtlos mit der Steam Deck-Konsole funktioniert.