Bei der Internationalen Raumfahrtstation (ISS) flogen über 270 Astronauten in die Luft und nahmen an ihren räumlichen Intimitätsmomenten mit terrestrischen Zuschauern teil. Heute feiert die ISS seit 25 Jahren ihre Colocation im Weltraum.

L'ISS, ein gemeinsames Projekt der NASA, von Roskosmos, der Europäischen Raumfahrtagentur (ESA) und weiteren internationalen Partnern, gestartet am 20. November 1998. Vielen Dank, im Vorfeld der Forschung und Zusammenarbeit Die internationale Zusammenarbeit mit Astronauten verschiedener Länder war für die ISS ein brillantes Beispiel für die internationale Zusammenarbeit im Weltraum.

Die Station befindet sich seit November 2000 in der Erdumlaufbahn und ist seit November 28 dauerhaft bewohnt. Sie hat die Erdrundfahrt vor einem Flug von 000 Kilometern pro Stunde absolviert und ist ständig mit Astronauten an Bord der Beobachterstation in der Umgebung von 16 Hebeln unterwegs Liegen Sie jeden Tag in der Sonne.

Während ihrer Aufenthalte an Bord recherchierten die Astronauten in verschiedenen Bereichen, von Biologie, Körperbau, Medizin, Astronomie und mehr. Die ISS ist mit Spitzenlaboratorien und Satellitensystemen ausgestattet, die für die Wartung von Astronauten in guter Gesundheit im Weltraum erforderlich sind.

Aufgrund der wissenschaftlichen Bedeutung der ISS besteht auch die Erlaubnis, die internationale Zusammenarbeit im Bereich der räumlichen Erforschung zu verstärken. Die Astronauten verschiedener Nationalitäten leben und arbeiten als Ensemble in einer feindlichen Umgebung und beweisen auch, dass die Zusammenarbeit über die Grenzen der Erde hinausgeht.

Da die ISS kurz vor ihrem 25. Jahrestag steht, ist es wichtig, die Bedeutung dieses internationalen Unternehmens und seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse zu überwinden. Die ISS ist ein Symbol für Zusammenarbeit und Offenheit und eröffnet die Reise zu neuen Möglichkeiten der räumlichen Erforschung und der wissenschaftlichen Suche nach der Zukunft.

Wie war es mit der ISS?

L'ISS wurde am 20. November 1998 veröffentlicht.

Astronautenkombination auf der ISS?

Mehr als 270 Astronauten hatten eine Mahlzeit auf der ISS.

Woher kommen die Recherchen an Bord der ISS?

Die Astronauten suchen in verschiedenen Bereichen nach Biologie, Körperbau, Medizin, Astronomie und mehr.

Woher kommt die Vitesse de l'ISS?

L'ISS absolvierte die Tour de la Terre mit einer Reise von knapp 28 Kilometern pro Stunde.

Woher kommt die Lebensdauer der ISS?

Die ISS ist derzeit erst im Jahr 2030 wieder aktiv, die Lebenszeit wird jedoch verlängert.