Neue Studie stellt unterschiedliche Raten von Marihuana-Behandlungseinweisungen in verschiedenen Bundesstaaten fest

Eine kürzlich von der Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) durchgeführte Studie hat ergeben, dass es in den verschiedenen Bundesstaaten erhebliche Unterschiede in der Rate der Einweisungen in Marihuana-Behandlungen gibt. Entgegen den von Kritikern geäußerten Befürchtungen zeigt die Studie, dass Staaten, in denen der Verkauf von Cannabis weiterhin illegal ist, eine höhere Rate an Behandlungseinweisungen für die Droge aufweisen.

Die Daten, die das Jahr 2021 abdecken und fast 1.5 Millionen Einweisungen in staatlich lizenzierte Einrichtungen umfassen, deuten darauf hin, dass Marihuana oder Haschisch in 10.2 Prozent der Fälle die Hauptsubstanz war, die zu Behandlungseinweisungen führte. Damit ist Marihuana nach Alkohol, Heroin und Methamphetamin die vierthäufigste Substanz.

Interessanterweise zeigt die Studie auch, dass Staaten mit der höchsten Rate an Marihuana-Behandlungseinweisungen pro Kopf den Verkauf von Freizeit-Cannabis zu Beginn des Jahres 2021 noch nicht legalisiert hatten. Während einige dieser Staaten den medizinischen Marihuana-Konsum erlaubten, gab es bis zu den folgenden Jahren keinen legalen Freizeitverkauf.

Andererseits wurde festgestellt, dass die Bundesstaaten mit den niedrigsten Einweisungsraten vor allem wegen Marihuana Freizeit- oder medizinisches Cannabis legalisiert haben. New Hampshire, New Mexico und West Virginia hatten mit nur 2 bis 4 Einweisungen pro 100,000 Einwohner die niedrigsten Raten an Einweisungen in Behandlungen im Zusammenhang mit Marihuana.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Ergebnisse der Studie von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden können, die über die Legalität von Cannabis hinausgehen. Die Studie hebt hervor, dass Überweisungen zur Behandlung durch andere Variablen beeinflusst werden können, beispielsweise durch das Strafjustizsystem, das eine beträchtliche Anzahl von Personen an Behandlungsprogramme verweist.

Obwohl die Studie einen Rückgang der Einweisungen zur Cannabisbehandlung im Jahr 2021 zeigt, äußern die Autoren der Studie ihre Besorgnis über die steigenden Risikofaktoren für problematischen Marihuanakonsum. Sie empfehlen, dass Hausärzte und medizinisches Fachpersonal eine größere Rolle bei der Erkennung von Cannabiskonsumstörungen und der Überweisung von Personen zur Behandlung spielen.

Insgesamt unterstreicht diese Studie die Notwendigkeit umfassender Forschung und Analyse, um den komplexen Zusammenhang zwischen Marihuana-Legalisierung, Behandlungseinweisungen und Substanzstörungen zu verstehen.

