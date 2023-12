Neuer Titel: Mann versucht trotz Ausschluss, den Jackpot zu knacken, wird aus Harrah's Philadelphia eskortiert

By

Bei Harrah's Philadelphia in Chester ereignete sich am 12. Dezember ein Vorfall mit einem 30-jährigen Mann aus Phoenixville. Obwohl die Person seit Juli 2018 auf der Ausschlussliste des US-Bundesstaates Lifetime stand, versuchte sie, den Jackpot eines Geldspielautomaten zu beanspruchen. Sein Versuch war jedoch nur von kurzer Dauer, da die Sicherheit des Casinos ihn umgehend aus dem Gelände begleitete. Polizeibeamte des Pennsylvania State Police Bureau of Gaming Enforcement wurden zum Tatort gerufen und der Mann wurde wegen Hausfriedensbruchs angezeigt.

Dieser Vorfall unterstreicht, wie wichtig es ist, sich an Ausschlusslisten und Casino-Vorschriften zu halten. Die Ausschlussliste dient dem Schutz des Casinos und seiner Kunden und verhindert, dass Personen mit problematischem Verhalten in der Vergangenheit die Räumlichkeiten betreten.

Bei einem anderen Vorfall am 9. November berichtete ein 62-jähriger Mann, er habe 200 US-Dollar bei Harrah's Philadelphia verloren. Auch wenn es im Vergleich zu dem zuvor erwähnten Hausfriedensbruch kein schwerwiegender Vorfall ist, dient es den Besuchern als Erinnerung daran, den Überblick über ihre persönlichen Gegenstände zu behalten, während sie die Annehmlichkeiten des Casinos genießen.

Die Sicherheit der Kunden hat für Harrah's Philadelphia und andere Casinos weiterhin oberste Priorität. Die regelmäßige Durchsetzung von Ausschlusslisten und die gründliche Überwachung der Casino-Aktivitäten tragen dazu bei, ein sicheres und angenehmes Erlebnis für alle Beteiligten zu gewährleisten. Besucher werden aufgefordert, sich mit den Regeln und Vorschriften des Casinos, das sie besuchen, vertraut zu machen und verantwortungsvolle Spielgewohnheiten zu praktizieren.